Человек у истоков ледовой трассы

Приказ по тылу Ленинградского фронта «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыса Осиновец – маяк Кареджи» был подписан 13 ноября 1941 года. Но уже 12 ноября моряки Ладожской военной флотилии начали изучение Шлиссельбургской губы. Вечером 14 ноября приказ был зачитан 88-му Отдельному мостостроительному батальону (ОМСБ). На другой же день первая группа батальона отправилась на разведку. Выводы были неутешительными: устойчивого льда в указанном направлении не было.

Это была героическая эпопея

Но ленинградцы голодали, и промедление было невозможно. Каждый день, с 15 по 19 ноября, несмотря на сильный встречный ветер и снег, 12 разведывательных групп вместе с рыбаками из деревни Коккорево выходили на лёд, иногда по нескольку раз на день. Командирами взводов ледовой разведки были назначены воентехники С.И. Ашевский, И.И. Смирнов, М.С. Дмитриев и Д.Н. Стафеев. В первые два дня разведчики могли пройти только 5 – 7 километров от берега – дальше стояла вода. 17 ноября на озеро выдвинулся отряд в составе 30 человек. Он был поделён на две части. Одна половина людей пошла из деревни Кобона, а другая – навстречу ей от деревни Коккорево. Несмотря на то что расстояние от Кобоны до Коккорево по прямой – 27 километров, группы сумели достичь половины пути только 18 ноября, а к 19 ноября вернулись – каждая на исходное место. Одновременно по этому маршруту прошёл конный отряд, а также несколько красноармейцев – пешком. Тщательно организованная разведка позволила проложить маршрут по наиболее крепком льду, в обход километровых трещин. Уже вечером 20 ноября состоялось заседание в Смольном у Жданова, на котором было доложено, что единственно возможным для перевозок грузов является направление: «Коккорево – банка Астречье – острова Зеленцы – Кобона». Выше этой линии стояла вода и свежий тонкий лед. В тот же вечер был подписан приказ «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро».

Однако первыми на дорогу вышли не трактора, а конно-санный обоз. 20 ноября 350 упряжек выдвинулись с нашего (западного) берега на восток. Лёд окреп недостаточно. Люди и лошади в хвосте колонны стали проваливаться под лёд. Обозу пришлось сильно петлять, чтобы обойти все трещины и полыньи. На это уходило драгоценное время. В Кобону прибыли затемно. Там было принято решение выделить для обоза опытного проводника. Как сообщает один из самых авторитетных исследователей ледовой трассы – В.М. Ковальчук, в тот день выбор пал на воентехника 2-го ранга Д.Н. Стафеева – опытного разведчика, отряд которого каждый день выходил на лёд Ладоги. Погрузив на сани мешки с мукой, 21 ноября конный обоз вышел назад – из Кобоны на восточный берег. Даже теперь всё равно не удалось избежать трагедии, и несколько лошадей провалились под лёд. В отдельных местах пришлось выгружать мешки на лёд, проводить сани по льду порожняком, а мешки перетаскивать на плечах, только потом загружать их на сани. Но 21 ноября обоз всё-таки доставил первый груз (63 тонны муки) в Осиновец, и это была настоящая победа!

Потому что теперь события разворачивались с невероятной быстротой. Уже на следующий день, 22 ноября, на Кобону пошла колонна из 60 автомашин. Так началась ледовая трасса!

Выдающийся инженер Дмитрий Стафеев

Не случайно в качестве сопровождающего для первого конного обоза выбрали Дмитрия Стафеева. Этот инженер не только хорошо знал трассу, но и успел зарекомендовать себя. Его называли неутомимым разведчиком Дороги жизни. Вот что написал про него З.И. Кондратьев, возглавлявший в годы войны Главное управление автотранспортной и дорожной службы, в книге «Дороги войны»: «Стафеев был человек работоспособный, смелый, мыслящий. Ему часто (…) доверяли сложные задания, и всегда он справлялся с ними. За душевность, отзывчивость и глубокие знания своего дела Дмитрия Стафеева любили все бойцы и командиры батальона». А вообще, внучка Д.Н. Стафеева – Ольга Сапожникова – обнаружила воспоминания о нём в семи книгах, в том числе в знаменитом романе-эпопее А.Б. Чаковского «Блокада».

До войны Дмитрий Никитич трудился в комиссии по благоустройству Ленинграда, участвовал в строительстве магистралей на окраинах города. 31 июля 1941 года Дмитрий Никитич был мобилизован в Красную Армию. 28 августа 1941 года на Поклонной горе из сотрудников «Союздорпроекта» и Управления шоссейных дорог был сформирован 88-й ОМСБ. Инженерам поменяли их институтские удостоверения на военные книжки.

Сначала этот батальон сооружал переправы через Неву в черте города. Затем, в числе самых первых, был отправлен на Ладогу. Его служащие стали проживать в деревне Коккорево. Начиная с 11 сентября 1941 года служащие 88-го ОМСБ строили пирсы Осиновецкого порта, замеряли глубины вод, изучали поверхность дна, проводили дноуглубительные работы. Кроме того, почти каждый день они работали на восстановлении пирсов, которые немцы разрушали во время воздушных налётов. И начиная с 14 ноября батальон принимал самое активное участие в строительстве ледовой трассы.

После того как 22 ноября прошла первая автоколонна, работы по строительству трассы продолжались. Они закончились только 15 декабря 1941 года. В начале декабря лёд был настолько непрочный, что приходилось менять маршруты движения. Например, в декабре 1941 года нити ледовой трассы изменялись 4 раза, а на отдельных участках – до 12 раз. Трещины пересекали лёд по всем направлениям. Необходимо было найти наиболее крепкие участки, расставить на них указательные вешки, проложить через трещины дощатые мостки. А также – распределить питательно-обогревательные пункты, пункты ремонта автомобилей и места расположения регулировщиков. Корректировку трассы поручили опять-таки Д.Н. Стафееву и его подчинённым. Вот как описывает этот период З.И. Кондратьев: «Несколько суток подряд вместе с группой солдат, под свирепым, обжигающим ветром он (Д. Стафеев) работал на ледяном поле. Бойцы отстукивали лёд, пробивали лунки, выискивали надежные и удобные для прохода транспорта зоны, обозначали их вешками. Уточненная Стафеевым трасса жила почти без изменений до конца зимы. Но Дмитрию даже и столько времени жить не довелось. На льду столкнулись встречные машины. На одной из них ехал Стафеев. Так погиб один из первых строителей Дороги жизни».

Восстановление памяти

Это случилось 8 декабря 1941 года. На тот момент Д.Н. Стафееву было всего 35 лет. Но у него остались сыновья, а через много лет родились внуки и правнуки. Сейчас одна из внучек Д. Стафеева – Ольга Сапожникова – кандидат филологических наук, специалист по древнерусским средневековым рукописям. Она активно взялась за изучение биографии деда и в 2021 году опубликовала статью под названием «Первооткрыватели Дороги жизни. Забытое имя. Дмитрий Никитич Стафеев». Статья вошла в сборник «Битва за Ленинград. Память настоящая и мнимая», выпущенный к 80-летию Дороги жизни. Ольга Сергеевна рассказала, что в советское время имя Дмитрия Стафеева было на почётном месте на экспозиции Осиновецкого Музея Дороги жизни. Но после того как прошла реконструкция музеев, в начале XXI века не осталось ни одного упоминания об этом выдающемся человеке ни в музее Осиновца, ни в музее в Коккорево. А на сайте современного акционерного общества «Союздорпроект» вообще не указано, что в этой организации когда-то работали инженеры – создатели ледовой трассы. Имя неутомимого разведчика Д.Н. Стафеева не было увековечено даже на месте его упокоения.

Чтобы героическая история не ушла в забвение, потомки героев Дороги жизни решили объединиться. Сейчас они общаются между собой, обмениваются обнаруженными в книгах и архивах сведениями. Капитан 1 ранга А.К. Гедримович основал Фонд сохранения исторического наследия «Память героев Ладоги», а внучка Д.Н. Стафеева стала одной из соучредительниц фонда. Все вместе они добились, чтобы имена забытых героев Ладоги появились на стендах в недавно отреставрированном Народном музее Дороги жизни в Коккорево. Одновременно произошло ещё одно важное событие: имя Дмитрия Никитича Стафеева было увековечено на мемориале «Ладожский курган». И 8 мая 2022 года потомки Д.Н. Стафеева впервые смогли возложить цветы на его могилу. Теперь и мы можем отдать должное подвигу одного из основателей ледовой трассы.

Людмила Однобокова

На снимках: Дмитрий Никитич Стафеев; Ольга Сапожникова на Ладожском кургане возле памятной плиты с фамилией Д.Н. Стафеева