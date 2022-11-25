Танцевальный коллектив «Надежда» стал лучшим в Ленобласти

Хореографический ансамбль «Надежда» победил в Гран-при «Восходящая звезда». Композиция «Карельский танец» завоевала премию в номинации «Лучший хореографический коллектив».

Мероприятие состоялось во Дворце искусств Ленинградской области. Конкурс учрежден несколько лет назад Законодательными собраниями Ленинградской области и Санкт-Петербурга для поощрения молодых творцов и поддержки их творческого потенциала.

Победителей определяли в нескольких номинациях: выбирали лучших сольных исполнителей, детские и молодежные вокальные и хореографические коллективы. Гостями концерта по традиции стали деятели культуры и искусств Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Десятки молодых ребят получают возможность принять участие и заявить о себе. Как отметил в приветственном слове председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, «Восходящая звезда» – это яркая страница жизни не только для участников, но и их родителей, а также для всех, кто может насладиться красотой действа, которое проходит на сцене.

Это всегда долгожданное событие для юных талантов и их родителей, – отмечали члены жюри. – Конкурс ежегодно служит развитию многогранных способностей его участников и является важным шагом на пути создания системы отбора и поддержки талантливых детей и молодежи, организации массового движения за творческий и здоровый досуг подрастающего поколения.

Ирэн Овсепян

Фото из архива «В.в.»