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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Памятник фронтовым медикам

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Идея проекта впервые прозвучала на VIII Токсовских чтениях «Токсово и токсовчане в годы блокады (1941 – 1944 гг.)» и была предложена на рассмотрение токсовской администрации. Ведь  именно Токсово принимало раненых бойцов с фронта, здесь проходила их отправка в Ленинград и распределение по подвижным госпиталям. 

Глава администрации поселения совместно с членами общественной организации  ТОТХЛАМ посетили мастерскую скульптора  Б. Л.  Соломонашвили. Бесик Луарсабович показал посетителям макет будущего памятника, объяснил его общую концепцию. Всем очень понравилась его работа – искренняя, проникновенная, берущая за душу. Центральная фигура памятника очень символична – сестра милосердия, держащая в руках свечу. В результате встречи были намечены дальнейшие шаги по реализации проекта.  Памятник предложено установить на привокзальной площади, в сквере напротив нового вокзала, неподалёку от железнодорожных путей.

Владимир Кудрявцев

 

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