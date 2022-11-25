Памятник фронтовым медикам

Идея проекта впервые прозвучала на VIII Токсовских чтениях «Токсово и токсовчане в годы блокады (1941 – 1944 гг.)» и была предложена на рассмотрение токсовской администрации. Ведь именно Токсово принимало раненых бойцов с фронта, здесь проходила их отправка в Ленинград и распределение по подвижным госпиталям.

Глава администрации поселения совместно с членами общественной организации ТОТХЛАМ посетили мастерскую скульптора Б. Л. Соломонашвили. Бесик Луарсабович показал посетителям макет будущего памятника, объяснил его общую концепцию. Всем очень понравилась его работа – искренняя, проникновенная, берущая за душу. Центральная фигура памятника очень символична – сестра милосердия, держащая в руках свечу. В результате встречи были намечены дальнейшие шаги по реализации проекта. Памятник предложено установить на привокзальной площади, в сквере напротив нового вокзала, неподалёку от железнодорожных путей.

Владимир Кудрявцев