О подвиге созидания мирной жизни

В выставочном зале Исторического парка «Россия – моя история» открылась фотовыставка работ Александра Малькевича, которая состоялась благодаря проекту Российского Фонда развития новых медиа и усилиям многих неравнодушных людей.

Один из них – директор Исторического парка «Россия – моя история» О.А. Черняго, открывая эту выставку, был краток:

– Мы очень благодарны автору этих работ Александру Малькевичу, которого мы прекрасно знаем как телеведущего и блогера, руководителя телеканала «Санкт-­Петербург» и общественного деятеля. У зрителей есть уникальная возможность посмотреть на то, что Александр увидел своими глазами на освобожденных территориях Донбасса и Запорожья, Херсона и Мариуполя. В Петербурге фотолетопись под названием «Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца» стартует, а затем она будет представлена в выставочных залах других регионов.

Война и мир глазами очевидца

Минувшим летом Александр Малькевич, приехав из недельной командировки на освобожденные территории Донбасса, собрал вещи и вернулся назад. Жить и работать. Вот такая интересная история.

– История на самом деле простая, – сказал Малькевич в ответ на вопрос, был это профессиональный интерес или другие причины. – Я приехал и «пропал», потому что стал общаться с теми, кто живет и работает на освобожденных территориях, несмотря на весь тот ужас, который в Донбассе происходит больше 8 лет. Люди влюбляются, женятся, у них появляются дети, они ходят на работу. Причем молодые девчонки в том же Мариуполе даже тогда, когда они вынуждены были жить в подвалах, – наводили красоту. И я понял, что должен быть там, чтобы работать, помогать им в том, что умею, то есть заниматься медиапроектами, образовательными программами.

За это время я побывал везде, где только можно было и где не очень можно, – это вся Херсонская и Запорожская области, ДНР, включая, конечно, Мариуполь, Сватово, Изюм, Купянск и Отрадное. Причем везде ездил на самом обычном автомобиле, останавливаясь, чтобы снять что-­то интересное. Меня многие спрашивают, что за техника у меня для съемок, – не поверите, но вся техника – обычный мобильный телефон. Снимал в перерывах между основной работой, разговорами и деловыми встречами.

Результат – в зале представлено свыше 50 распечатанных работ и еще две интерактивные панели, – это около двухсот фотографий. Самое сложное было в Изюме. Восемь километров до линии фронта. На улице можно было находиться всего несколько минут, потому что в небе постоянно кружили беспилотники, следом за которыми прилетали ракеты. Но даже в таких условиях происходила очень интересная жизнь и шла работа.

Я побывал в военно-­гражданской администрации города Изюм. У части здания не было крыши и окон, отсутствовали свет, вода, канализация. Сотрудники оборудовали на скорую руку деревянный домик, вывели кран с водой и работали в этих условиях, потому что их землякам нужна была помощь властей. И об этом мне хотелось рассказать.

Для себя я сформулировал такое определение: ПОДВИГ СТРОИТЕЛЬСТВА МИРНОЙ ЖИЗНИ. И при этом – огромные сложности! Мы же видим по телевизору, что происходит в городах ДНР и ЛНР, которые каждый день обстреливают, и это как рулетка: ты каждый день можешь вытащить несчастливый билет и просто погибнуть от прилетевшего снаряда. К примеру, одна моя знакомая на несколько минут вышла из здания, вернулась, а кабинета нет. И в таких условиях люди продолжают жить, работать, верить и даже мечтать.

В Мариуполе люди неделями, месяцами жили в подвалах, срезали батареи в квартирах – это был единственный источник воды. Сейчас город восстанавливают. Есть фотографии, каким Мариуполь становится сейчас и каким он вышел из этой бойни. Часть фотографий – это эксклюзив. Но многое из того, что я успел заснять, безвозвратно утеряно.

Когда такие люди…

Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Луганск, Донецк – такие кадры, пожалуй, больше нигде не увидишь. Остановленные мгновения жизни здесь и сейчас. Знакомый образ литературного героя соседствует с реальным кумиром миллионов – Остап Бендер и Владимир Высоцкий на улицах Мелитополя. Герой Великой Отечественной войны, легендарный генерал Судоплатов и рядом – памятник Александру Суворову. Красивый, прекрасный мирный город и рядом – фото печки, на скорую руку сложенной в жилом квартале Мариуполя, точнее – с тем, что осталось от жилых домов. Чайник, котелок, дровишки. Теплится огонь, готовится еда, которую ждут люди…

И конечно, главное богатство освобожденных территорий – люди. Люди, которые вдохновили того Александра Малькевича так кардинально изменить жизнь. О многих он рассказывает в радио­ и телепередачах, о многих – впервые мы услышали здесь и сейчас.

– Живёт в Херсонской области самая обыкновенная женщина средних лет, мать и жена, домохозяйка, – рассказывал Александр Малькевич. – Но она любит свой город, любит людей, в нем живущих, и она приходит работать на вновь создающийся телеканал, и быстро научается всему, что нужно, становится ведущей. Почему? Потому что особо и нет желающих. Все боятся, а она ведет вечернюю программу. В её адрес посыпались угрозы и проклятия, даже собственный муж был против этой работы, грозил, что сам ее сдаст СБУ. Но она не сломалась, не отступила. Во время расстрела колонны с журналистами и мирными жителями на Антоновском мосту в Херсоне она была в машине, которую всю посекло осколками. Одного ее попутчика убило, двоих ранило, но она в этот автомобиль взяла, сколько могла, детей и женщин, и на спущенных ободах, сев за руль, 20 километров везла их всех в безопасное место, каждую минуту рискуя жизнью.

Она не считает себя героем. Не считает себя героем и официантка Катя одного из кафе города Донецка. В очередной прилет снарядов ВСУ Катя вывела из этого кафе всех, до последнего человека, в безопасное место, а сама ушла только когда в зале никого не оставалось. Она тоже не считает себя героем, стесняется, отказывается от каких­либо интервью.

Таких историй – множество. И это ответ на вопрос: почему я там? Там жизнь измеряется совершенно другими категориями и протекает по другим правилам. И хочется в этой – да, трудной, даже смертельно опасной – жизни быть все-­таки не наблюдателем, не свидетелем, а участником.

Выставка «Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца» открыта до 4 декабря. Есть уточнение: детям до 12 лет вход не разрешается.

Татьяна Трубачева