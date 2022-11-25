 И прекрасные, и замечательные, и …с характером

В наше время не часто встречаются родители, которые принимают решение стать многодетной семьей. Это не только невероятное счастье и любовь, но и большая ответственность, и труд. В семье Майнгер четверо детей и прекрасные супруги дают детям хорошее образование, всесторонне развивают и поддерживают, а также успевают заниматься саморазвитием, организовывать интересный досуг, вести активный образ жизни.

Денис Владимирович Майнгер родился в Новосибирской области, а его жена Алина Александровна – в Риге. Несмотря на такую широкую географию, в 2006 году их все-таки свела судьба: сестра Алины познакомила её с Денисом. Уже через год молодые сыграли свадьбу. Алина и Денис сразу знали, что мечтают о большой семье, в которой есть много любви и детского смеха. Так все и случилось! Первого сына семьи Майнгер зовут Роберт. Ему 12 лет и он учится в шестом классе. Мальчик, как и его родители, очень любит активные виды спорта, но особенное место в его сердце занимает кулинария. Когда он вырастет, мечтает стать шеф-поваром. Тем не менее таланты Роберта уже очень помогают большой семье: творения сына быстро исчезают со стола!

Второму сыну Дениса и Алины Эдгару 10 лет. Юный четвероклассник увлекается рыбалкой, а еще ему очень нравится и химия, и даже… лепка! Творческая жилка есть у каждого ребенка этой замечательной семьи.

Потом на свет появилась Емилия. Хоть ей всего шесть лет, в ней уже проявляются светлые качества и инициативность в креативных формах. Емилия любит танцевать, читать стихи, петь. В будущем её мечта быть фермером!

Самой младшей Майнгер является девочка Алиса. Ей всего годик, поэтому помощь старших особенно необходима.

Алина и Денис воспитывают в своих детях организованность и самостоятельность, приучают к порядку, своим примером показывают, как важен труд! Благодаря таким качествам родителей дети действительно подходят ответственно к поручениям. Немалую роль играет тот факт, что в семье выстроены доверительные отношения. Многодетные родители считают, что только так можно выстроить гармоничную среду в семье: «Дети делятся своими переживаниями, желаниями и секретами. Это очень важно!». Они также придерживаются позиции, что с несколькими детьми проще, чем с одним – ведь старшие ребятишки могут не только помогать, но и играть с малышами, вместе не может быть скучно.

Особую роль у Дениса Владимировича и Алины Александровны играет взаимная поддержка. Супруг активно участвует в процессе воспитания с самого рождения каждого ребенка, помогает по хозяйству (а оно немалое – семья живет в частном доме). В доме семьи Майнгер часто бывают гости. Супруги делятся, что родные и друзья очень внимательны к их союзу, а встречи всегда желанные и интересные. На выходных они любят отправиться на природу, посетить знаменательные исторические места или сходить в кино. У Алины Александровны мало свободного времени, но она успевает заниматься спортом, регулярно ходить в бассейн – это отличный способ отвлечься от домашней рутины.

Многодетная семья – это умножение всего прекрасного и непростого, с чем приходится сталкиваться родителям. Много любви, много радости, много смеха, много эмоций, много… трудностей. Но если в семье доверительные отношения, поддержка и уважение, взаимопомощь и инициативность, то никакие проблемы не страшны. Семья Майнгер личным примером доказала, сочетать активный образ жизни и воспитывание нескольких детей – возможно!

Автор Елена КАРАЕВА

Фото из семейного архива семьи Майнгер