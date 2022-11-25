Во Всеволожске наградили талантливую молодёжь 47-го региона

В Детской школе искусств имени М. И. Глинки г. Всеволожска 25 ноября состоялось торжественное событие – церемония награждения стипендиатов комитета по культуре и туризму Ленинградской области 2022 года.

Именными стипендиями ежегодно награждаются учащиеся детских школ искусств 47-го региона и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, чьи творческие достижения высоко отмечены на региональном, всероссийском и международном уровне, а также те, кто достиг высоких результатов в обучении, кто активно участвует в общественной жизни своей школы, района, родной Ленинградской области.

В 2022 году почётное звание стипендиата комитета по культуре и туризму Ленинградской области удостоен 31 юный художник и музыкант из 19 детских школ искусств Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского районов, Сосновоборского городского округа и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Мероприятие открыл ансамбль гусляров «Русская сказка» (руководитель – Виктория Бирюкова), после чего собравшихся в зале поприветствовали директор государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» Ангелина Овсяник и главный специалист отдела культуры Всеволожского района Елена Усик.

Здесь же было зачитано обращение к стипендиатам 2022 года Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В торжественной обстановке состоялось вручение дипломов стипендиатам комитета по культуре и туризму и сертификатов преподавателям и концертмейстерам.

Присутствующие на церемонии тепло поздравили получивших заслуженные награды. В их честь был дан большой праздничный концерт, в котором приняли участие юные мастера искусств Ленинградской области.

Дом народного творчества поблагодарил коллектив Всеволожской детской музыкальной школы имени М.И. Глинки и лично директора школы – Людмилу Беганскую – за помощь в организации церемонии награждения стипендиатов, а также отметил благодарностью ансамбль гусляров «Русская сказка».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА