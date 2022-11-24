Традиционная прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области с жителями 47-го региона

За полтора часа Александр Дрозденко успел ответить на добрый десяток насущных вопросов местного значения, а также рассказал о помощи жителям города Енакиево.

На прямую линию дозвонилась жительница Всеволожска с сообщением о том, что в их многоквартирном доме на Василеозерской улице до сих пор не подключен газ.

В ответ губернатор заверил, что после техногенной аварии, случившейся во Всеволожском районе, вопросы газификации жилых домов и промышленных предприятий были взяты им на особый контроль. В ходе прямой линии Александр Дрозденко уверенно заявил, что 40 ремонтных бригад работали непрерывно, а также отметил слаженность и оперативность служб, которые участвовали в ликвидации последствий ЧП. Единичные случаи будут отрабатываться в индивидуальном порядке.

В свою очередь глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что на Василеозерскую улицу уже направлена специальная бригада.

Напомним, что масштабная авария произошла в болотистой, труднодоступной местности под Всеволожском в 15.32 19 ноября на 782 км магистрального газопровода высокого давления «Белоусово Ленинград». На момент проведения прямой линии губернатора с жителями Ленобласти последствия разгерметизации газопровода были практически устранены, 98 процентов абонентов подключены к газоснабжению.

Ещё одни вопрос, поступивший из Всеволожска, касался водоснабжения микрорайона Березки. По словам дозвонившейся жительницы, бурение скважин там не решает проблемы водопровода из-за высокого содержания в воде железа, а подвоз бутилированной воды был прекращен некоторое время назад.

Глава 47-го региона ответил, что в правительстве знают об этой проблеме и намерены её решить за счет застройщиков, которые приобрели расположенные неподалеку земельные участки. В рамках уже заключенного концессионного соглашения они проведут воду также и в Березки. Однако произойдет это не ранее чем через год. Вступивший в обсуждение проблемы Андрей Низовский сообщил, что питьевая вода для жителей микрорайона Березки будет доставляться специально приобретенным для этих целей водовозом.

Зашла речь и про город Енакиево, который Ленинградская область помогает восстанавливать. Позвонивший на прямую линию житель одного из районов посоветовал губернатору, оказывая помощь жителям Донбасса, не забывать и о проблемах ленинградцев.

По словам Александра Дрозденко, Ленобласть тратит на восстановительные работы в городе Енакиево и его окрестностях менее одного процента консолидированного бюджета. Более того, часть затраченных средств компенсирует федеральный бюджет, потому что 47-й регион входит в пятерку лучших в России.

Глава региона напомнил о суровых условиях, в которых встречают зиму жители подшефного Енакиево.

«Наши специалисты курируют работы на объектах коммунального хозяйства и ремонтируют жилой фонд, – отметил губернатор. – Сейчас в подшефном городе проблема с водой. Она поступает туда раз в 3 дня. Дома, дороги, социальные объекты не ремонтировались 25 лет, одни разваливаются от ветхости, другие пострадали от военных действий».

Также Александр Дрозденко рассказал, что Ленобласть в Енакиево меняет окна во всех школах и детских садах и занимается ремонтом кровель. Губернатор подчеркнул, что тем самым регион помогает жителям города налаживать мирную жизнь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ