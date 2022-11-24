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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Правительство Ленобласти продолжает восстанавливать права дольщиков

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Долгострою на Петровском бульваре в городе Мурино выдан акт ввода в эксплуатацию.  К работе властей региона подключились также и правоохранительные органы. В настоящее время застройщик «Янтарь» (ГК «Лидер групп») завершил строительство и ввел в эксплуатацию многоквартирный ЖК.

Теперь застройщик должен организовать приёмку квартир и выдачу ключей, которых ждали около 1,1 тысячи человек с 2019 года. Также на территории ЖК построено дошкольное учреждение на 100 мест. Ранее Госстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации для последней очереди жилого комплекса. В соответствии с выданным застройщику в 2014 году разрешением на строительство и проектом планировки территории в составе жилого комплекса предусмотрен детский театр для 100 маленьких зрителей.

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