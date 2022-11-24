 В Колтушах отметили День самбо

18 ноября Детско-юношеский спортивный клуб самбо «Бастион» и Колтушская СОШ имени академика И.П. Павлова в ознаменование знакового события провели открытое мероприятие, посвященное Дню самбо. Поздравить воспитанников и тренеров спортклуба приехал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заслуженный мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира, чемпион Европы Павел Коржавых.

Павел Вячеславович поздравил ребят с праздником и пожелал крепкого здоровья, успехов в учёбе и в спорте. Он рассказал юным самбистам о своих первых шагах в спортивной борьбе и поделился секретами мастерства. А старший тренер клуба «Бастион», мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, призер Спартакиады народов СССР Александр Анатольевич Букреев провел экскурс в историю самбо и поведал, как зарождался и развивался этот вид спорта.

Около сотни детей и взрослых гостей праздника с интересом посмотрели показательные выступления юных самбистов клуба «Бастион» и открытую тренировку, которую провел ведущий тренер этого клуба, старший тренер юношеской сборной команды Ленинградской области по самбо Виталий Дейнекин. В этот раз Виталий Анатольевич учил спортсменов правильно падать и показал несколько способов приземления на ковер, позволяющих минимизировать возможность получения травм. Мероприятие закончилось коллективным фотографированием на память.

Александр СОРОКИН

Фото из архива спортивного клуба самбо «Бастион»