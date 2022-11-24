Бадминтон у нас любят

19 ноября в стенах Муринской СОШ № 3 состоялся муниципальный этап соревнований школьной спортивной лиги Ленинградской области по бадминтону. Турнир организовали, подготовили и провели сотрудники Дворца творчества Всеволожского района.

За победу боролись 14 команд школьных спортивных клубов района. В этот раз удача улыбнулась спортсменам Лесколовского центра образования (ШСК «Урсус»), они стали победителями турнира. Второе место заняла команда «Галактика» Сертоловской СОШ № 1. «Бронзу» завоевали юные бадминтонисты Муринской СОШ № 3. Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

Александр СОРОКИН

Фото из архива ДДЮТ