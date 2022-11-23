Первая семья из аварийного дома получила ключи в пос. Кузьмоловский

Семья переселяется из подлежащего сносу дома № 30 на ул Железнодорожной в светлую, благоустроенную квартиру в ЖК «Северное трио». Жилье приобретено в рамках исполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» национального проекта «Жильё и городская среда». В ближайшее время ряды новосёлов должны пополниться ещё несколькими семьями.