Мария и её команда швей

В её руках нитка и иголка, а в душе – любовь и тепло. 27-летняя Мария Фролова и её помощницы из Всеволожска на добровольных началах отшивают теплые вещи, необходимые мобилизованным солдатам. Что уже успели швеи-волонтёры и как они объединились в надёжный тыл, молодая мама рассказала «Всеволожским вестям».

Всё для военных, всё для победы!

Снуды, портянки и, как бы это банально ни звучало, – нижнее бельё. Всё это сегодня шьёт для участников Специальной военной операции вся Россия. Руководство страны обеспечивает бойцов всем необходимым, но вещи быстро изнашиваются. Помочь бойцам стараются из разных уголков страны. Не осталась в стороне и Мария. Оценивая ситуацию, она и её команда решили, что просто невозможно в этой ситуации остаться в стороне. Они стали шить. Так и началась их помощь СВО. Неравнодушные мастерицы нашего города, швеи, раскройщицы, вязальщицы «мобилизовались» и решили обеспечить участников Специальной военной операции тёплыми вещами. Девушка открыла финансовый сбор на ткани, нитки, а также бросила клич передавать излишки из домашних запасов – всё пойдёт в дело.

– Шить я люблю с детства, – рассказывает Мария, собранная, несуетливая, спокойная, с печальным взором. – К любимому хобби приучила мама. По профессии она была бухгалтером, долгие годы проработала в администрации Всеволожского района, но параллельно увлекалась кройкой и шитьём. Из обрезков ткани вместе мы мастерили наряды для кукол. Но первый «серьёзный» и самостоятельный опыт сделать что-то самой оказался неудачным. Мне исполнилось шесть лет, я взяла мамину ткань и попыталась сшить из неё футболку. Не получилось. Материал был испорчен. Но это стало для меня большим уроком, и я решила, что обязательно научусь хорошо шить. В школе любимыми уроками были математика, биология и труд. Представляете, как было обидно, когда учитель по домоводству не поверил, что я сама сшила передник. Все дело в том, что я забрала заготовку домой и «оверложила» его дома на специальной швейной машинке.

Когда настало время выбирать профессию, девушка пошла учиться… нет, не швейному мастерству, а бухгалтерскому делу.

– Поступила в Агропромышленный техникум, окончила его с отличием, – продолжает Мария Фролова. – Пошла по стопам мамы, устроилась бухгалтером. Параллельно подрабатывала менеджером в ночном клубе, где встретила свою вторую половинку. Вышла замуж, родила первенца, а спустя три года – второго ребёнка, тогда и задумалась, что нужно менять сферу деятельности. Почему не попробовать организовать работу на дому? – мелькнуло у меня в голове. Не хотела больше я заниматься цифрами. Вернулась к любимому хобби – шитью. К тому времени я прошла соответствующие курсы. Открыла самозанятость и стала принимать заказы на ремонт одежды.

На крыльях доброты

Всё изменилось в тот момент, когда наша собеседница узнала о Специальной военной операции. «Чем я могу помочь нашим бойцам?» – задумалась Мария. Идея проекта возникла в апреле, когда она смотрела выпуск новостей.

– Говорили про то, как идут дела на фронте, показывали наших военных. Я сказала мужу, что больше не могу так сидеть и смотреть, надо что-то делать. Настолько стихийно это произошло, я даже сама не поняла. Это какая-то женская мобилизация.

Создала группу в социальной сети, рассказала народу о своей идее, попросила поддержать материально. На первые деньги приобрели два-три рулона ткани и стали шить снуды. Затем стали шить портянки. Швей-волонтёров нашла тоже в социальной сети. Все мы хотим оказать поддержку военным, поэтому готовы работать днём и даже ночью. Знаете, с нами сотрудничает женщина, у которой диагностировали рак. Так вот, перед тем как лечь на операцию в больницу, она сшила 25 вафельных полотенец и принесла, чтобы мы отправили мобилизованным. Каждая наша вещь сшита качественно и, главное, от души и с любовью, – с вдохновением рассказывает девушка.

Сейчас у Марии своя команда, которая состоит из семи швей из Всеволожска – профессионалов и любителей, – и все трудятся в едином порыве. Безвозмездно, по зову сердца.

– Среди наших швей мама одного из мобилизованных, который был ранен в ходе военных действий, – продолжает Мария. – Боец выздоровел, но женщина продолжает работать с нами. Иногда я представляю, как тяжело приходится ребятам там, на Донбассе. Но я даже не сомневаюсь, что наше дело правое и победа будет за нами. Отправляя в зону военных действий снуды и портянки, сшитые своими руками, мы делимся частичкой нашей души. Первые 100 единиц «подшлемников», которые я отправила, были подписаны: «Возвращайся скорее домой, живым и здоровым мы тебя ждём», – написали мы на этикетках первой партии.

Как рассказывает девушка, для женщин – это своего рода терапия. Так они себя восстанавливают и чувствуют реальный вклад в улучшение ситуации, в победу.

– За два-три месяца мы раскроили более одной тысячи снудов и 450 портянок, закупили несколько сотен единиц термобелья, – говорит собеседница. – Так получилось, что судьба свела меня с руководителем Женсовета Всеволожского района Марианной Шевченко. Она помогла мне найти индивидуального предпринимателя Валентину Воржину, которая бесплатно раскроила всю ткань. Это огромный объём работы. Из одного рулона вышло 300 снудов. Потом решили, что солдатам необходимо термобельё. Сначала хотели его сшить. Но, как бухгалтер, я стала считать. Свела дебет с кредитом и пришла к выводу, что дешевле приобрести тёплое белье. В планах – начать пошив штанов и кальсон.

Согревая сердцем

…Мария и её команда списываются в чате, распределяют роли. Всё на средства, которые перечисляют благотворители. У некоторых людей возникает недоверие, спрашивают, а куда это всё пойдет. Кому вы отдаете?

– Всё передается людям, кто убывает в зону СВО, – констатирует Мария. – Главное, сделать жизнь ребят уютнее и теплее. В казармах, окопах, госпиталях они должны чувствовать любовь и поддержку из дома. Некоторые задают вопрос: зачем вы шьёте? Что, наших солдат не обеспечивают? Да нет, всё у них есть, но то, что сделано руками наших девушек, независимо от возраста, будет греть и ребятам душу, их руки и ноги. А ещё нужно быть добрее. Всегда надо смотреть на вещи со светлой стороны, а если таковых нет – натирать тёмные, пока не заблестят.

Женщины хотят увеличивать масштабы производства, чтобы согреть как можно большее число солдат. Для этого нужны ресурсы. В первую очередь материалы. И проверенные поставщики.

По телевизору показывают достижения оборонно-промышленного комплекса. Новые модели танков вот-вот с конвейера пополнят ряды верных железных коней наших бойцов. А в тылу для ребят швеи из Всеволожского района продолжают свою работу…

Молодому движению нужна и другая помощь. Идёт поиск швей, вязальщиц, любых свободных рук. В том числе мужских.

— Это наш долг, наша святая обязанность – помогать тем, кто оказался в зоне боевых действий, – подытожила Мария. – Самый первый сбор военнослужащим тёплых вещей был положен московским ополчением ещё в 1812 году. Это давняя традиция собирать вещи. Замерзший солдат со сбитыми ногами – это не солдат, даже если у него в руках самое высокоточное оружие.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА