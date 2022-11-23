Дорога жизни, Ладога родная…

На берегу Ладожского озера прошёл митинг-реквием, посвященный 81-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни. Отдать дань памяти павшим ленинградцам пришла не только молодежь, но и люди, испытавшие на своих плечах все ужасы блокады.

Одно из главных сооружений Пояса Славы – мемориал «Разорванное кольцо» – расположено на западном берегу Ладожского озера, на Вагановском спуске. Именно с этого памятного места автоколонны брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость. Потом им надо было проделать опасный путь обратно, а он составлял расстояние в 30 км. Машина везет нас по знаменитой дороге, за окнами мелькают заснеженные пейзажи. Осенью 1941 года после того, как город был окружен противником, именно в этом месте осталась единственная ниточка, связавшая осажденный Ленинград с Большой землей.

Единственным свободным путем сообщения оставалось Ладожское озеро. Оно находилось в пределах досягаемости артиллерии и авиации превосходящих сил противника. В акватории бесчинствовала объединенная немецкая военно-морская флотилия. Нам, сегодняшним, трудно представить, как тогда люди на пределе человеческих сил смогли по тонкому льду проложить Дорогу жизни.

Об этом поистине народном подвиге сегодня говорят невольные свидетели тех дней – военные мемориалы и братские захоронения, стоящие у дороги.

Как потом подсчитают историки, пропускная способность этой дороги не соответствовала потребностям большого города, не имевшего накануне блокады нужного для такого количества населения запаса продовольствия. Вскоре в Ленинграде начался голод.

Поскольку первая блокадная зима была очень суровой, начались перебои не только с продуктами, но и с отоплением и транспортом. Жертвы исчислялись сотнями тысяч.

В январе 1943-года блокада была прорвана, окончательно удалось её снять зимой 1944-го. Дорога жизни действовала 152 дня. За пять зимних месяцев грузовики проехали более сорока миллионов километров (примерно около одной тысячи рейсов вокруг экватора). В осажденный врагом Ленинград было перевезено 360 тысяч тонн продовольствия и боеприпасов. Эвакуировано на Большую землю свыше 500 тысяч человек.

… Часы отбили полдень. Все готово к началу. В проёме памятника установлены флаги Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского района и Знамя Победы. Сегодня та страшная война в истории человечества уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике истории. Блокадный Ленинград – это не только героизм на линии фронта. Это 900 дней ужаса. В городе осталось 2 миллиона 544 тысячи жителей, в том числе и 400 тысяч детей.

– Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, участники митинга, посвященного 81-й годовщине начала действия ледовой трассы! Сегодня мы вспоминаем страшные, но поистине великие страницы истории нашей страны. Здесь, на всеволожской земле, по Ладожскому льду в годы Великой Отечественной войны и блокады проходила ледовая трасса, ставшая спасением для сотен и тысяч жителей города. В ночь с 22 на 23 ноября грузовики ушли в свой первый и опасный рейс, чтобы вывезти из осады женщин и детей, чтобы потом вернуться назад с продовольствием и боеприпасами. Это был самый тяжелый период блокады. Благодаря Дороге жизни уже 24 ноября норма выдачи хлеба была увеличена.

Водители, по нескольку раз пересекавшие Ладогу под обстрелами и бомбежками, везли в город не просто продукты, боеприпасы и топливо. Они везли надежду тем, кто оставался в осажденном Ленинграде.

Мы никогда не забудем летопись блокадных дней. Эта живая история подвига, о котором мы знаем по воспоминаниям ветеранов и блокадников. Она высечена на граните памятников и вечно будет в наших сердцах, – к обратилась участникам митинга заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько.

– Голод подкрадывался к городу незаметно. Фашисты радовались: «Скоро ленинградцы сдадутся. Продуктов у них осталось на несколько дней – это 125 граммов хлеба на день. Маленький черный кусочек хлеба и больше ничего. В 1941 году рано наступили сильные морозы, не работал водопровод и канализация, не было электричества, не ходил транспорт. Первыми последствия голода на себе ощутили ленинградские малыши. Уже в октябре детская больница на Васильевском острове была переполнена истощенными детьми. Все с нетерпением ждали, когда на Ладоге появится нужная толщина льда, – декламировали юные чтецы.

От этих слов у многих сидящих в первых рядах пожилых людях, переживших этот кошмар на себе, навернулись слезы. Они не скрывали своих чувств. Ведь многим сегодняшним собравшимся здесь блокадникам зимой 41-го было пять-шесть лет.

– Ледовая дорога по праву получила такое название. Она очень многим спасла жизнь. Я в то время жила в Бернгардовке, начало войны встретила шестилетним ребенком. Я хорошо помню, как полуторки целыми колоннами вывозили из Ленинграда людей. Им буквально не было конца. Измученные голодом и холодом люди сидели на скамеечках, все укутанные. А мы, дети, бегали по шоссе. Дорога была очень плохая, машины часто застревали в ямах и ухабах. Не раздумывая, вся ребятня бросалась на выручку, и мы, как могли, помогали водителям. Все большой ватагой толкали застрявшие полуторки. Ещё хочу сказать, что мой папа возил продукты в Ленинград по этой дороге, – рассказала участница тех событий Людмила Подарина.

Поминальную панихиду обо всех погибших совершил настоятель храма Святой великомученицы Варвары отец Олег Патрикеев.

– Дорогие братья и сестры! Мы знаем, что это место святое. Здесь была не только Дорога жизни, но и смерти. Имена всех погибших здесь людей помнят, наверное, только ладожские волны. Давайте сегодня, в День иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая была в трудные военные дни основной иконой города Ленинграда, вспомним о них. Вереницы людей шли к ней и молились и вымолили эту Дорогу жизни. Потом для многих она стала Дорогой к Богу. Давайте мы сегодня вспомним, кто здесь погиб. Тех, кто дал возможность жить другим, в том числе и мне. Мой отец со своими сестрами проехал по этой дороге. Теперь на каждой литургии я поминаю всех, кто погиб здесь, – рассказал священник.

Во время митинга я стал невольным свидетелем разговора двух бабушек-блокадниц. Все происходящее здесь невольно натолкнуло их на детские воспоминания. – Самым страшным в те дни был не только голод, но и холод. Невозможно было находиться в неотапливаемых квартирах. Потом была эвакуация на Большую землю, – вспоминали они.

Траурное мероприятие закончилось возложением цветов к Вечному огню. Алые гвоздики, словно капли крови погибших, как бы вещали потомкам, что это больше никогда не должно повториться.

Небольшой концерт, по мотивам песен военных лет, приготовленный организаторами, прошел под громкие аплодисменты. В заключение все участники смогли отведать солдатской гречневой каши из полевой кухни.

– Для меня это прежде всего дань памяти. Это возможность ещё раз поклониться всем тем, кто защищал нас в годы Великой Отечественной войны. Мой дед, участник Великой Отечественной войны, служил водителем на полуторке. Поэтому для меня Дорога жизни имеет важное значение. Наверное, нет такой семьи, которую война обошла стороной. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить, как сегодня, – масштабно. Здесь, на мемориале, собралось больше 400 человек со всего Всеволожского района. Все поселения приняли в нём участие. Мы не нарушаем традиции, и каждый год 22 ноября собираемся здесь. Уверена, что следующие поколения будут чтить эту память, – рассказала Светлана Хотько.

Юрий Кузьминых

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