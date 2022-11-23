«Кузьмоловский» хлеб открыл обновленную пекарню

В топе лучших пекарен Санкт-Петербурга и Ленинградской области – булочная-пекарня из Кузьмоловского.

«М-м! Какая вкуснятина!» – смачно причмокивают даже конкуренты, попробовав приготовленные по секретным ингредиентам изделия. Такая похвала дорогого стоит. Оказавшись в этом вкусном месте, попадаешь в хлебный рай. От аппетитных ватрушек, пирожков, пончиков, круассанов и другой продукции разбегаются глаза. Не зря говорят, что производить хлеб – дело благое и с моральной точки зрения это один из самых приятных бизнесов. На заводе рассказывают, что пропорции входящих в состав лакомств ингредиентов сотрудники высчитывают с математической точностью, как настоящие ученые. И признаются, что пекарское искусство сложнее, чем кажется.

Рецепт приготовления, безусловно, хранится чуть ли под грифом «секретно». Чтобы не произошло утечки информации, тайна приготовления знакома только узкому кругу специалистов. Изготавливается хлеб в специальных условиях. Но даже, если предположить, что рецепт оказался в руках конкурентов, повторить изготовление невозможно. Ничего не выйдет! Здесь своя технология. На производстве постоянно ищут подходящие ингредиенты, добиваются их оптимального соотношения, выставляя идеальную температуру, чтобы продукт получился вкусным и полезным. Предприятие давно заняло достойную нишу среди производителей хлебобулочных изделий в Ленинградской области.

– Надо вкладывать в производство усилие, труд и душу, тогда продукция будет хорошей, – отмечает руководитель ООО «Ростхлебпродторг» Людмила Александровна Веденеева. Более двадцати лет назад она поставила на рельсы это производство. – Вообще рынок хлеба сейчас находится в очень интересном состоянии: мы постепенно уходим от централизованных поставок хлеба, как это было в советские времена, и приходим к рынку потребления свежей и горячей продукции. Поэтому скоро мы откроем ещё одну пекарню в Мурино. Безусловно, очень хотим найти место и во Всеволожске. Но, к сожалению, нет участка с доступной арендой.

– Сырье дорожает, но мы стараемся не завышать цены на продукцию, оптимизируем производство, – отмечают на предприятии. – Да, рынок перенасыщен хлебобулочными изделиями. Для того чтобы «не утонуть» в пучине экономической нестабильности, надо работать засучив рукава. Нет магических заклинаний. Невозможно, как по мановению волшебной палочки, наладить бизнес. Преодолеть любые препятствия помогают знания. Надо постоянно совершенствовать свои навыки в управлении.

Оказывается, хлеб можно описывать, как вино. Есть даже профессия – хлебный сомелье, официально признанная не так давно в Германии, где хлебная культура очень развита. Так вот, хлебный сомелье поставил бы этому предприятию высший балл…

Ирэн Овсепян

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