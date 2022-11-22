Успех сертоловских шахматистов

В прошедшие выходные, 19 и 20 ноября, в Центре культуры, спорта и туризма Новой Ладоги состоялся областной двухдневный шахматный фестиваль, посвящённый памяти Александра Ильина-Женевского – выдающегося советского и российского шахматиста, мастера спорта СССР, теоретика, литератора, журналиста и организатора шахматной жизни в России и СССР. За призовые места боролись 54 участника из Волхова, Киришей, Тихвина, Сертолово, Санкт-Петербурга, Никольского, Сясьстроя, Луги, Подпорожья, Бокситогорска и Новой Ладоги.

В рамках Мемориала были предусмотрены личный блиц-турнир и турнир по быстрым шахматам в личном и командном зачёте.

В командном первенстве играли 13 коллективов из 7 муниципальных образований. По итогам общекомандного первенства 1 место заняла команда муниципального образования Сертолово, набрав 18,5 очка. Сертоловские спортсмены впервые добились такого результата на областных соревнованиях!

Среди ветеранов призёрами стали Геннадий Паршуков (Сертолово), Николай Шалаев (Юшково, Новая Ладога) и Николай Мишучков (Волхов). Среди женщин первенствовали Татьяна Червякова (Сертолово), Мария Смирнова (Кириши), Мария Сиротина (ДЮСШ г. Волхова). Среди школьников – Вадим Симаков (Сертолово), Кирилл Щеткин и Ярослав Захаров (Кириши).

Нынешний шахматный фестиваль проводился в 35-й раз и стал уже традиционным. Его особенность заключается в том, что участниками шахматного праздника, ставшего столь популярным, может стать любой желающий. И поэтому есть уверенность, что проводиться он будет ещё долгие годы на радость любителям этой увлекательной интеллектуальной игры.

Ян КАТИН

Фото из соцсети в ВКонтакте «Шахматы в Сертолово»