Сертоловской общественной организации «Дети войны» – 10 лет

У них не было детства. Они не испытали тех радостей беззаботной и счастливой жизни, которые могут вспомнить все родившиеся после войны. Разные судьбы у этих людей, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Рано повзрослевшие, мудрые и невероятно стойкие не по годам, маленькие герои противостояли страшным вызовам и испытаниям, которые принесла война. Их патриотизм, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. Нынешнее поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Отечественной войне, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых свидетелей того времени.

18 ноября в конференц-зале здания МФЦ города Сертолово состоялось праздничное мероприятие, посвящённое юбилею сертоловского отделения общественной организации «Дети войны».

В зале собрались те, кому довелось родиться во времена грозного лихолетья, ещё детьми познать все ужасы и тяготы Великой Отечественной войны, те, кто выстоял и, несмотря ни на что, пережил войну, опалившую детство! Будучи совсем маленькими мальчишками и девчонками, как могли, приближали они Победу – своими детскими, слабыми руками…

– Мы не знали слов «не хочу» и «не могу» – у нас было слово «надо». Мы видели, как трудились наши семьи, старшие товарищи, как воевали на фронтах отцы, и мы старались подражать им – шли собирать хлеб, зная, что это нужно для фронта, шли работать на заводы и фабрики, чтобы выпустить больше снарядов, – сказала заместитель председателя организации, отмечающей 10-летие, Галина Петровна Деревенкина. Она поблагодарила совет депутатов и руководство города за помощь и поддержку, сообщила о том, что организация собирает материал для уже второй части книги с воспоминаниями ветеранов «Детство, опалённое войной».

С поздравлениями по случаю юбилея организации к участникам мероприятия обратилась почётная гостья – депутат совета депутатов МО Сертолово, директор Культурно-спортивного центра «Спектр» Марина Матусевич. Она сказала, что патриотическое направление станет основой для реализации мероприятий, проводимых в следующем году, планируется разработать путеводитель и экскурсионные программы по знаменательным местам города, включая улицы, названные в честь героев, воинские захоронения и мемориалы. Марина Степановна поблагодарила членов организации за ту большую работу, которую они проводят, и сказала, что руководство города всегда будет им помогать.

Поздравить организацию с юбилеем также пришли помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Сидоренко – Наталья Куркина, депутат совета депутатов, почётный житель города Сертолово Владимир Веселов, заместитель председателя Совета ветеранов, Почётный житель города Сертолово Марина Гавва, представитель социальной службы «Виктория» Татьяна Жукова.

Участникам торжественного юбилейного мероприятия от имени руководства города были вручены благодарственные письма, грамоты, цветы и подарки.

В связи с предстоящим Днём ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, и за активное участие в проведении военно-патриотической работы среди жителей города наградили и представителей Совета ветеранов 133-го гвардейского ордена Александра Невского Краснознамённого Ленинградского артиллерийского полка, которые также были приглашены на праздник.

Свои яркие творческие номера подарили хоровой коллектив «Кантабиле» и школьный оркестр русских народных инструментов «Белые ночи» из Санкт-Петербурга.

Анна ГРЕНЬ, Михаил БОНДАРЧИК

Фото Анны ГРЕНЬ