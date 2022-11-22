Королевы красоты из Всеволожского района

Праздником утончённого вкуса и творчества стало завершение конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2022».

Корону самой красивой замужней женщины 47-го региона надела 28-летняя Александра Ипатова из Мурино. Она домохозяйка, хотя раньше была предпринимателем в бьюти-индустрии. Миссис Ленинградская область любит творчество, эстетику, экстремальные развлечения, путешествия с семьей и всё необычное. Все костюмы и платья для конкурса красавица шила сама. Обладательницей титула королевы Ленобласти стала учитель начальных классов Ольга Филонова. Она коренная петербурженка, шесть лет проживает в Мурино, где работает в Муринском центре образования № 1.

Вообще, красотки из Всеволожского района отличились на конкурсе и получили много наград. Титулы «Леди Ленинградской области 2022» и «Супермама Ленинградской области 2022» получила Анна Калмыкова из Всеволожска; «Миссис Северо-Запад» – Алёна Балуева из Янино-1; «Миссис Ленинградская область International» – Валентина Беляева из Кудрово; «Первая вице-миссис региона» – Ирина Романова из Кудрово; «GRANDMA Ленинградской области 2022» – Ольга Крыгина из Сертолово.

Для сторонних наблюдателей такое времяпрепровождение покажется бесконечным праздником, но участницы уверяют, что это тяжелая работа. За право считаться самой красивой женщиной боролись более 50 участниц. И все же самая сложная задача в этот вечер была у жюри. Ему надо было выбрать самую красивую и достойную. Оценивали участниц известная петербургская певица, ведущее сопрано Михайловского театра Мария Литке, заслуженная артистка России Татьяна Буланова, дизайнер Алексей Сычёв, «Королева мира 2014» Юлия Ионина, одна из самых востребованных возрастных моделей страны Татьяна Неклюдова и другие.

Финалистки светились ослепительными улыбками, появляясь в экстравагантных нарядах, удивляя публику приобретенными в течение конкурса навыками и буквально космической энергетикой. Организаторы были на высоте, а более сотни гостей получили яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Готовясь к выходу, конкурсантки за кулисами заметно волновались. И вот настал торжественный момент – всех участниц пригласили на сцену. Женщины замерли в ожидании. Все красавицы замужем, у многих есть дети, они состоялись в профессии и в семейной жизни, но в этот момент волновались и переживали, словно девчонки. Родственники и друзья, которые весь вечер поддерживали их, дарили букеты цветов, хотя близким не важны результаты, для них их мамы и жены – самые красивые.

– Я работаю логопедом с детьми с ОВЗ в школе № 2 города Всеволожска, – рассказывает Анна Калмыкова. – Этот конкурс показывает не только внешнюю красоту, но и раскрывает внутренние качества, показывает творческий потенциал участниц. Тут невозможное становится возможным. Преодолевая разные преграды, гордишься собой. А ещё в таких мероприятиях ощущаешь поддержку всех конкурсанток. Цель моего участия в таком масштабном мероприятии – заявить о любимом городе Всеволожске. Уверена, что наши женщины, красавицы, умницы достойно могут проявлять свои способности, быть социально активными и в дальнейшем представлять не только наш город, а область и даже Россию.

Промежуточный этап конкурса длился 2,5 месяца. За это время девушки прошли целый ряд интересных испытаний. Кроме того, каждая участница представила свой благотворительный проект. Финалистки приняли участие в акции «Белый цветок», вырученные средства были направлены в фонд «Линия жизни».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото — Всеволожский муниципальный район ЛО