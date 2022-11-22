Правовая помощь детям

С 18 по 25 ноября во Всеволожском районе проходит Всероссийская неделя правовой помощи детям. Корреспондент «Всеволожских вестей» побывал на данном мероприятии, которое проходило в помещении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Эти мальчишки и девчонки со стороны похожи на счастливых тинейджеров, но о трудном детстве они знают не понаслышке. Одного раньше били родители, отец другого злоупотребляет спиртными напитками, а третья не раз самовольно уходила из дома… Они пришли проконсультироваться по важным жизненным вопросам и получить консультацию специалистов. В свои четырнадцать – шестнадцать лет ребята мечтают о счастливой семье, любящих родителях или о чем-то таком, вызывающим слезу у посторонних.

– Сейчас для меня главное – отучиться, – говорит Аня (имя изменено). – Потом, может, в колледж поступлю. Как зачем? – удивляется девочка моему вопросу. – Больше знаешь – больше получаешь, и на любую работу возьмут.

– А я уже учусь в колледже, а потом пойду в институт, – вступает в разговор Марина (имя изменено). – Хочу стать журналисткой. Мне нравится эта профессия. Очень хочу съехать от мамы. Она меня избивает. Нам удается найти язык только на расстоянии, когда мы вместе под одной крышей, жизнь становится невыносимой. Сейчас я тружусь в одной из ресторанных сетей, которая недавно открылась. Зарабатываю прилично.

Эти дети – так называемая целевая группа, которые попали на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. Когда-то у них были проблемы с законом. Теперь они трудные подростки, которым нужна помощь.

У Марины есть бабушка и ещё отец. Правда, отца она не видела уже давным-давно. Она очень ждёт встречи с ним.

– Я бы никогда не оставил своего сына, – сказал вдруг Игорь (имя изменено), услышав эту историю, а потом добавил: – Мой ребенок не будет расти без отца.

– Да, он у тебя паинькой будет, – усмехнулась Аня.

Они очень не любят, когда их противопоставляют «нормальным» детям.

– Почему-то все думают, раз мы находимся на учёте, значит, преступники. Это из-за того, что из-за глупости мы вляпались во что-то. Но мы извлекли урок. Так уж сложилась наша жизнь. Мы не станем больше нарушать закон, – не по возрасту серьезно рассуждают ребята. Хочется верить, что не врут.

Сейчас им сложно завоевать к себе доверие, для некоторых они – дети, от которых надо держаться подальше. И неважно, что они ещё малолетки.

– Мы постоянно находимся на связи с нашими подопечными, – рассказывает главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Всеволожского муниципального района Ольга Озерова. – Наша главная задача – вовлечение детей в активную, полноценную жизнь. Ребята нуждаются в заботе и понимании. Общаясь в неформальной обстановке, узнаешь, как можно протянуть таким детям руку помощи. Время от времени мы организуем интересные экскурсии. Скоро поедем в Гатчину. Ребята ждут такие поездки. Они замечают новые интересные детали, на которые мы, взрослые, порой не обращаем внимания. Вот одна из девочек, побывав на экскурсии, заметила чемодан 1879 года выпуска фирмы Луи Виттон. Это громкое имя в мире моды прозвучало еще полтора века назад. Да, многие известные фирмы были основаны пару столетий назад. Ну как не вспомнить часы брегет, те самые, которые, если верить Пушкину, звонили в обед ещё Евгению Онегину.

По словам Ольги Озеровой, проводить каникулы с реальной помощью трудным подросткам помогает организация отдыха в детском лагере.

– Такой отдых помогает детям отвлечься от семейных проблем, – считает собеседница. – Подростки живут по строгому распорядку дня: занимаются физической подготовкой, знакомятся с законами РФ, интересно проводят время. Недавно один из наших подопечных сказал, что, как только ему исполнится 18 лет, поедет на Донбасс защищать Родину. Будем отправлять ему посылки.

– В ходе беседы рассказываем подросткам о видах правонарушений, – говорит старший инспектор по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ во Всеволожском районе Наталья Кутепова. – Таким образом ограждаем школьников от необдуманных поступков. Всего у нас на учёте состоит около 200 ребят. Мы следим за их судьбами.

Специалисты утверждают, что несовершеннолетние должны сидеть за партами, читать умные книжки, гонять во дворе мяч и расти достойной сменой нынешнему поколению. Но сейчас им нужно внимание и надежда…

Ирэн ОВСЕПЯН

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