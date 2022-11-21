 Учащийся всеволожского «Кванториума» отличился на Международном чемпионате

Даниил Лавренчук завоевал медаль на Чемпионате «2022 BRICS Skills Competition», который проходил в китайском городе Сиань.

Юноша правильно ответил на вопросы теста по эксплуатации беспилотников на английском, подготовил видео- и фотоотчет полета дрона на профессиональном симуляторе и составил план его полёта. Наставник Даниила – преподаватель «Кванториума» Алексей Лавренчук. В соревнованиях приняли участие более 2000 ребят из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По итогам конкурса награды получили 276 человек, из которых россиян оказалось всего 61.

Фото Всеволожский технопарк «Кванториум»