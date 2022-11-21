Цена жизни в руках спасателей

Во Всеволожском районе прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Присутствующий на мероприятии вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин поставил спасателям высокую оценку.

Утром 17 ноября в районе деревни Разметелево на специальном полигоне было шумно и многолюдно. Здесь своё профессиональное мастерство предстояло продемонстрировать бойцам Аварийно-спасательной службы, специалистам Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области.

Ещё до начала официального старта мероприятия удалось выяснить легенду предстоящих учений. Она, по задумке организаторов, была сознательно разделена на три этапа. Первый – самый простой. На стадионе во время показательных соревнований по мотокроссу произошла авария. У одного из участников заезда, мотоциклиста, отказали тормоза. Спортсмен на большой скорости упал и получил тяжелую травму. Это падение автоматически дало отправную точку старта всему мероприятию.

На помощь пострадавшему выехала первая группа спасателей. Пока они оказывали молодому человеку помощь, остальным участникам учений поступила новая вводная. Рядом с местом падения мотоциклиста произошло ещё одно серьезное ДТП. Водитель легковушки засмотрелся на происходящее и, потеряв управление своего автомобиля, врезался в здание. В салоне, кроме виновника аварии, серьезно пострадали его пассажиры. Люди оказались намертво зажатыми в искореженных «Жигулях». Пока бойцы поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга пытались проникнуть в салон и с помощью специального инструмента перекусывали стойки крыши легковушки, произошло ещё одно серьёзное происшествие. От удара машины в здании обрушился лестничный пролет. Под завалами оказались люди. Но это оказалось ещё не всё. Из внутреннего помещения повалил густой дым, появилась реальная угроза жизни пострадавших. Учения входили в завершающую стадию. Спасателям с помощью перфоратора пришлось раскалывать бетонную плиту. Несмотря на препятствия и трудности, ребята справились со своей задачей блестяще. Всех получивших травмы спасатели уложили на специальные носилки и передали врачам скорой помощи.

Один из зрителей, увидев, как «Жигули» за считаные минуты превращается в груду железа, с явным сожалением произнес: «Машину жалко, на полигон приехала своим ходом. Теперь, после окончания учения, автомобиль отправят на свалку», – в сердцах выдохнул автолюбитель.

– Сегодняшнее мероприятие ничем не отличается от нашей реальной службы. Отработали хорошо, техника не дала никаких сбоев. Поставленная задача выполнена. Крыша разбитого легкового автомобиля снята, пострадавшие переданы врачам скорой помощи, – рассказывает начальник поисково-спасательного отрада Шлиссельбурга Андрей Скороход.

Среди собравшихся на полигоне немногочисленных зрителей были кадеты Новолисинского СОШ-интерната. Они привлекли внимание своей военной выправкой и практически ничем не отличались от всех присутствующих. Разве только юностью.

– Наши воспитанники возрастом 13 – 15 лет приехали с удовольствием понаблюдать за происходящим. Постреляли в тире, всем понравилось. Обычно после окончания школы наши воспитанники идут во ФСИН, ФСО, правоохранительные структуры. Редко кто уходит в гражданские учебные заведения, – говорит куратор кадетских классов Валерий Королев. И, судя по взглядам юных воспитанников, все происходящее очень их вдохновило. У некоторых из кадетов уже сегодня появится мечта стать спасателями.

Не могли мы обойти вниманием человека, который в этих учениях играл одну из главных ролей. Спортсмена-мотоциклиста удалось разговорить перед подведением итогов и награждением. Наш собеседник признался, что он профессиональный мотогонщик и в подобные переделки попадал не только на учениях, но и в жизни. Не могли мы не поинтересоваться: трудно ли было ему входить в свою роль?

– Всё привычно. Ребята прибыли оперативно и оказали квалифицированную помощь. Конечно, хотелось, чтобы так было не только на учениях, но и в жизни. У меня на соревнованиях в Астрахани произошел аналогичный случай. Во время падения на трассе я получил перелом ноги. Мне сказали, что помощи мне не дождаться, и пришлось самому выбираться из этой передряги. Оказав самостоятельно себе доврачебную помощь, я на мотоцикле с серьезной травмой проехал ещё 250 километров, – рассказал наш собеседник.

…После того как учения были закончены, вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин дал представителям СМИ свои оценки происходящего и комментарии.

– Учения были направлены на отработку спасения людей, которые попали в дорожно-транспортные происшествия. Важная составляющая данного мероприятия – наступление зимнего периода. Что такое день жестянщика, знают, наверно, все автолюбители. И хорошо, если он заканчивается одним разбитым железом, а вот когда появляются человеческие жертвы – это плохо. Чтобы этого не случалось, должно быть максимально сокращено время приезда специальных служб и профессионально проведены спасательные работы. С этого года мы начали усиливать региональную спасательную службу, которая работает по трассам. Там начинаем разворачивать посты спасательной службы. Вся эта работа проводится в преддверии зимнего периода. Всё это направлено на усиление и увеличение спасательной службы. Такое решение было принято около года назад. Чтобы его реализовать, необходимо было провести различные мероприятия, в том числе и это, – рассказал вице-губернатор.

Михаил Ильин открыл ещё один секрет:

– На этом месте – территории в 90 гектаров – в ближайшее время построят новый методический центр, где будут отрабатываться мероприятия региональной пожарной и спасательной службы. Чтобы этот полигон работал, он должен стать интересен не только профессионалам, но и большим слоям населения. Это будет и мультимедийный центр, где интересно и взрослым, и детям. Также здесь будут проходить обучение работники администраций по вопросам, касающимся гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото Комитета правопорядка и безопасности ЛО