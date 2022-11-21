Назван лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области

Расчистка копыт и подковывание лошадей дело, можно сказать, древнее. Люди давно уже поняли важность ухода за ногами рысаков и скакунов. И хотя сегодня профессия коваля не такая уж распространенная и популярная, она очень почетна в определенных кругах. А коневладельцы буквально охотятся за лучшими специалистами в этой области, ибо понимают: как конь расчистится, так и побежит. Но оказывается, расчистка копыт не менее важна и для крупного рогатого скота, в особенности для молочного стада. А поскольку выяснилось это относительно недавно, то и данное направление по уходу за животными пока не очень известно простым смертным. Сама идея проведения такого мероприятия возникла у начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова.

– Главные цели конкурса – повышение престижа квалифицированного труда в отрасли ветеринарии, выявление, пропаганда, повсеместное внедрение передовых способов профилактической обрезки и оздоровления копыт коров, распространение опыта лучших ветеринаров-ортопедов Ленинградской области, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по данной профессии, – пояснил Леонид Николаевич.

Главными целями данного мероприятия стали актуализация и популяризация профессии ветеринара-ортопеда. Замысел поддержало правительство области и заинтересованные сельхозпредприятия. Местом проведения первого в стране конкурса профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед» Ленинградской области выбрали конноспортивный клуб «Дерби», что находится в деревне Энколово Всеволожского района. Ну и, как водится, основной груз ответственности по его организации и проведению лег на плечи сотрудников Всеволожской районной станции по борьбе с болезнями животных. К слову сказать, от нашего района попытать удачу на конкурсе решили заведующий Дунайским ветучастком Никита Шлейкин и заведующий Муринской ветлечебницей Марат Розымурадов.

Важность момента

Утром 17 ноября на территории конноспортивного клуба «Дерби» неподготовленного зрителя многое бы удивило, но он точно бы понял, что здесь затевается что-то грандиозное. Рядом со зданием манежа в полевой кухне шкварчала баранина, разнося по окрестностям призывные запахи готовящегося плова. А гости все прибывали, заполняя пространство автостоянки автобусами и автомашинами. Приветливые сотрудники Всеволожской СББЖ любезно встречали прибывших и указывали путь в манеж, где диковинное оборудование, несколько коров, участники конкурса и зрители в напряжении ожидали «занавес» и «фанфары». О важности мероприятия говорило и присутствие заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова, заместителя главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Николая Кареткина, руководителей районных ветеринарных служб всей Ленинградской области, руководителей сельхозпредприятий, работников ветеринарной отрасли и студентов ветеринарных вузов и колледжей.

С приветственным словом к присутствующим обратился Олег Малащенко, который подчеркнул важность данного конкурса для развития агропромышленного комплекса Ленинградской области и экономики региона в целом.

– Сегодня в этих стенах происходит знаковое событие. Впервые в России мы актуализируем профессию ветеринара-ортопеда. О её важности сегодня спорить уже не приходится. Доказано, что здоровые копыта – это не только надежная опора дойной коровы, но и залог высокой производительности молочной продукции, которой традиционно гордится Ленинградская область. Во-вторых, здесь мы демонстрируем, как наш регион справляется с программой импортозамещения. Всё оборудование, представленное на конкурсе, – отечественного производства. В частности, станки для фиксации КРС производятся Ленинградским предприятием ООО «Тимофеев+». Они же и находятся в авангарде развития ветеринарной ортопедии, – отметил Олег Михайлович.

Зрелище не для слабонервных…

После официальной части мероприятия взоры зрителей перешла на «сцену», куда переместились и главные действующие лица праздника. Программа конкурса началась с презентации оборудования, инструментов и средств по уходу за копытами крупного рогатого скота и мастер-класса от ведущих ветеринаров-ортопедов Ленинградской области. Особенно впечатляюще выглядели чем-то напоминающие пыточные приспособления времен инквизиции станки для фиксации животных.

И вот настало время самого конкурса… Около 20 претендентов на звание лучшего встретились в первом туре. Их задача состояла в том, чтобы за одну минуту максимально качественно расчистить «мертвую» коровью ногу, закрепленную в специальном станке. Вооруженные шлифовальной машинкой (в обиходе «болгарка») и копытными ножами, применяемыми при расчистке лошадей, конкурсанты «засучили рукава» и надвинули стеклянные щитки, защищающие лицо от копытных опилок. За действиями и результатом их работы следили строгие эксперты. Пройдя первый тур, в лидеры пробились Владимир Попов и Алексей Сальников из Тосненского района, Иван Лебедев из Гатчинского и Андрей Швайко из Выборгского района. Всеволожские ортопеды в первом туре заслужили лишь поддержку земляков и зрительские симпатии.

Во втором туре претендентам на главный приз предстояло расчищать животных в условиях, близких к «боевым». На выполнение задачи отводилось ровно шесть минут. А выглядело это примерно так: корову из загона по коридору в виде клетки доставляли в специальный станок, где с помощью ремней, лебедок и прочих приспособлений животное подвешивалось, а его конечности приводились в положение, удобное для расчистки, и жестко фиксировались. А дальше, как говорится, дело техники и сноровки.

В этом испытании самым ловким и победителем первого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области» стал Алексей Сальников (ветеринарный врач АО «Племенное хозяйство имени Тельмана»). Он и получил главный приз конкурса – 30 000 рублей. Второго места и 20 000 рублей удостоился Андрей Швайко (ветеринарный врач ООО «Сельхозпредприятие «Смена»). Третье место в конкурсе занял Владимир Попов (заведующий Любанским ветеринарным участком ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»). Его призом стала сумма в 10 000 рублей.

Конкурс завершился традиционным награждением и поздравлением призеров, после чего гости и участники переместились «поближе к кухне», где их уже заждались ароматный плов и душистый чай.

Александр СОРОКИН

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