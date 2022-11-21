Северная ходьба в Южном микрорайоне

Северная ходьба, которую в народе прозвали «скандинавской», пришла в Россию в 2010 году как вид оздоровительной физической активности. С тех пор она распространилась практически по всей территории страны. Её преимущество перед многими видами спорта в том, что северной ходьбой могут заниматься люди всех возрастов, с различным уровнем физической подготовки. Для тренировок нужны только специальные палки – нордики, подходящая обувь и немножко знаний о том, как правильно двигаться. Микрорайон Южный во Всеволожске незаметно стал настоящей Меккой для любителей северной ходьбы. В лесопарке в районе улицы Доктора Сотникова «ходоков» можно видеть практически в любое время дня. Они ходят поодиночке, парами и целыми группами. Самую многочисленную группу «североходцев» Южного объединила сотрудник всеволожского Центра физической культуры и спорта, мастер спорта СССР по биатлону Ольга Савойская.

«Северная ходьба – новый образ жизни»

Так назвала свой проект чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Благодаря её инициативе в 2019 году он стартовал в 43 регионах России, в числе которых и Ленинградская область. Акция реализуется при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография». За три года к акции присоединились сотни тысяч любителей северной ходьбы от Мурманска до Владивостока. Только в этом году с мая по сентябрь на территории Ленинградской области прошло более десятка масштабных спортивно-массовых мероприятий, посвященных этому виду физической активности, в которым участвовали «ходоки» и из Всеволожского района. Трудно подсчитать количество приверженцев северной ходьбы в самом крупном районе 47-го региона, не получилось это сделать журналисту «Всеволожских вестей» даже в одном микрорайоне города Всеволожска.

Глазами очевидца

Микрорайон Южный как будто создан для приверженцев здорового образа жизни. В этом легко убедиться, совершая регулярные пробежки и прогулки по здешнему лесопарку. С раннего утра и дотемна на лесных тропинках можно встретить людей с нордиками. Большинство из них пока предпочитает самостоятельные занятия и, по их мнению, не нуждаются в опытном, квалифицированном наставнике. Типичными представителями этой категории являются Ирина Попова и Ольга Попова из микрорайона Южный. Они увлекаются северной ходьбой уже около 10 лет и стараются ежедневно выходить на тропу, но считают, что групповые занятия под руководством тренера им не нужны.

– Мы занимаемся прежде всего для собственного удовольствия, не очень любим скопления людей, да и не хотим подстраиваться под чужое расписание. Несмотря на то что сейчас находимся на заслуженном отдыхе, забот и увлечений у нас хватает, так что ценим каждую свободную минуту. Во время своих прогулок часто встречаем группу человек 15 – 20, которые занимаются под руководством тренера. Они даже приглашали к ним присоединиться, но нам удобнее ходить в своем режиме, – рассказала Ирина Попова.

А между тем, по мнению специалистов, северная ходьба относится к разряду оздоровительных дисциплин и бессистемный, неправильный подход к тренировкам может даже навредить здоровью.

Простая – непростая ходьба

Ольга Савойская тренирует группы «североходцев» с 2014 года. Будучи дипломированным специалистом в области физической культуры и являясь действующим спортсменом, Ольга Викторовна на основе полученных знаний и спортивного опыта разработала систему тренировок для различных категорий людей и успешно применяет их на практике. Она рассказала:

– Ходьба, наряду с лыжами, бегом, плаванием и велосипедными прогулками, относится к видам физической деятельности, развивающих аэробные способности. Хотя она является естественным способом передвижения человека и считается наиболее доступным упражнением, оказывающим гармоничное, положительное воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека, в северной ходьбе есть масса тонкостей и нюансов, которые необходимо учитывать при тренировках. Специалистами разработаны несколько видов техники ходьбы, оказывающее лечебно-оздоровительное воздействие на организм. Например, протошаг – когда плечи двигаются одновременно с ногами, руки опущены, или твист – шаги со скручивающимися движениями туловища. Северная ходьба способствует нормализации веса, корректирует осанку, улучшает кровообращение и работу сердца и легких, укрепляет иммунитет, повышает активность и тонус мышц, нормализует эмоциональное состояние и работу связочно-суставного аппарата. Кроме того, она эффективно используется как метод лечебной физкультуры в реабилитации при заболеваниях различной этиологии.

В пользе северной ходьбы под руководством тренера Ольги Савойской убедились несколько десятков жителей микрорайона Южный. В их числе супруги Юрий и Любовь Шувалова, которые занимаются с Ольгой Викторовной с 2014 года.

– Занятия в группе для нас возможность не только поддерживать свою физическую форму, но и пообщаться. Свежий воздух и атмосфера соснового леса создают особой настрой, а жизнерадостность и забота нашего любимого тренера вселяют оптимизм и желание жить активной, полноценной жизнью. На занятиях у нас всегда весело, но дисциплина на высоком уровне. Ольга Викторовна требовательна к себе и своим подопечным и приучила нас тренироваться в любую погоду. Потому что в этом деле очень важна регулярность и системный подход. Занимаясь северной ходьбой, кроме здоровья, мы обрели массу друзей и единомышленников. Вместе мы участвовали в «Песчаной гонке» в Сестрорецке, «Осеннем марафоне» в Лемболово, «Весеннем марафоне» в Лемболово, в марафоне «Покори Румболовские высоты» и в «Зимнем марафоне» по Дороге жизни.

Надо отметить, что занятия в группе северной ходьбы, которые ведут сотрудники Всеволожского центра физической культуры, проводятся бесплатно. Они проходят не только в микрорайоне Южный, но и в центре Всеволожска и Бернгардовке. Записаться в группы и получить дополнительную информацию можно на сайте https: vcfks.vsevobr.ru и по телефонам: +7 (813-70) 38-035, +7 911 190-80-16.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА