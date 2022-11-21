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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Самый крупный в Ленобласти детский сад будет построен в Буграх

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В IV квартале 2024 года в Буграх запланировано открытие дошкольного образовательного учреждения на 325 мест. 

В новом трехэтажном здании будет открыто 14 групп, предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, бассейн.  59 педагогов займутся воспитанием ребят. На сегодняшний день  самым крупным дошкольным учреждением в области является детский сад в Кудрово на 295 мест, построенный в 2020 году. Сегодня там занимаются 16 групп от 1,5 до 7 лет. Объект возведет Группа компаний ЦДС по соглашению с Правительством Ленинградской области.

Фото из архива «В.в.»

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