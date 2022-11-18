Юрий Паламарчук: «Всегда готовы оказать поддержку соотечественникам»

Что такое судьба человека? Умные книги говорят, что это цепочка событий, которые предопределены. Какой она может быть? Длинной и короткой. Потертой временем и горем или начищенной до блеска радостями жизни. А ещё она может включать в себя много-много звеньев, причём настолько разных, что приходит осознание: каждое звено – это отдельная жизнь.

Так и судьба нашего земляка, заместителя председателя Ассамблеи народов Евразии, главы Щегловского поселения и руководителя РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрия Паламарчука состоит из разных пазлов, которые складываются в одну большую и яркую картину. В ноябре этого года Юрий Анатольевич «За личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов» получил общественную премию «Гордость нации».

Крейсер, который плывёт вперёд

– Вы недавно вернулись из Москвы. О чём шёл разговор на встречах в рамках награждения?

– На одном из круглых столов мы обсуждали вопрос интеграции новых российских территорий. У нас большой опыт работы в этом направлении. Было что рассказать слушателям. С 2014 года наш Совет ведет активное взаимодействие гуманитарного направления по линии институтов гражданского общества, побратимского сотрудничества.

– Когда вы только начинали оказывать поддержку Донбассу, некоторые скептики крутили пальцем у виска и критиковали. «Зачем? Почему? И без вас справимся», – говорили ваши противники. Сейчас вашу деятельность оценили. С какими реалиями пришлось столкнуться на Донбассе?

– Для меня война началась в 2014 году. Тогда я решил, что надо помогать братскому народу. Сказано – сделано. Сначала везли гуманитарную помощь. Разное бывало. Быстро поняли, что одними макаронами с тушенкой народ сыт не будет. Нужно было оказывать моральную поддержку местному населению, налаживать отношения в сфере образования, духовной жизни. Порой слышал, как некоторые чиновники за спиной говорили: «А почему мы должны им помогать? Нам самим тяжело!» Причем говорили это холеные дамы с прекрасным маникюром, с пальцами, унизанными кольцами стоимостью минимум в месячную зарплату сельского жителя. Но я зла на них не держу.

– А вам тем временем звонят из Дебальцево…

– Да, и просят после очередной бомбежки помочь с обеспечением людей матрасами и подушками. Сегодня мы постоянно находимся в контакте с административными округами новых российских регионов. Пытаемся оказать своевременную и точечную помощь.

Удивительно, но люди в зоне Специальной военной операции молниеносно решают самые сложные проблемы.

Под постоянными обстрелами они моментально устраняют аварии в системе ЖКХ или обеспечивают народ всем необходимым. Порой в откровенных разговорах новые россияне удивляются, почему, приезжая на Донбасс, некоторые наши чиновники ведут себя как слоны в посудной лавке.

– Что делать?

– В первую очередь разработать четкую дорожную карту с пошаговой реализацией всего комплекса мер. Приехать и подписать ради галочки соглашение о сотрудничестве, а потом все спустить на тормозах не выйдет. Во-вторых, работать активно с населением. Люди разные, позиции и точки зрения тоже. Нужно открывать политклубы, дискуссионные площадки, и главное, всё вводить в правовое русло. В следующем году на Донбассе выборы, надо уже сейчас готовиться к избирательной кампании.

– А чем сейчас помогает Совет по межнациональному сотрудничеству и Ассамблея Донбассу?

– Налаживаем взаимодействие новых территорий с российскими регионами в самых разных сферах. Вот недавно открыли кадетский класс в одной из школ Мариуполя, решили вопрос программного обеспечения Мариупольского государственного университета. Вместе с учеными, представителями разных вузов Санкт-Петербурга не раз бывали на Донбассе для подписания соглашений в сфере сотрудничества. Недавно поехали туда с представителями попечительского совета Суворовского училища. Скажу образно: мы, как крейсер, плывем только вперёд. Всегда готовы спустить спасательные шлюпки и оказать поддержку своим соотечественникам.

Сейчас на новых территориях образовалась некоторая пустота, а когда идеологии нет, вакуум заполняется негативом. Люди, особенно молодежь, нуждаются в правовом воспитании. Да, продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи важны, но не менее актуальна духовная поддержка. Наша задача установить контакты на месте. Поэтому ищем точки соприкосновения.

Сталинград нашего времени

– Но говорят, на голодный желудок беседами сыт не будешь. Разве достаточно одной духовной пищи?

– Я заметил, что порой людям нужна психологическая поддержка. Простое человеческое общение для переживших не одну бомбежку – как глоток свежего воздуха. Выдать алгоритмы действий и организовать взаимодействие дистанционно или онлайн невозможно. Приезжаешь на Донбасс, садишься рядом с пострадавшими и чувствуешь, как они истосковались по нормальной жизни.

Когда спускаешься в подвал, а там сидят одинокие плачущие старики, которые спрашивают, когда всё закончится, – сжимается сердце.

Единственное, что можно сделать в этой ситуации – просто поддержать. Нужно быть соучастным к чужой беде.

Моральная поддержка должна вестись в зоне военных действий. Там все люди травмированы психологически. Из-за бомбежек Мариуполь превратился в Сталинград нашего времени.

– На ваш взгляд, как вышло, что два родственных народа оказались по разные стороны баррикад?

– В начале 90-х появились «заклятые друзья» из европейских стран и США, которые стали сеять рознь. Поддаваясь истерии, они болезненно воспринимали взаимоотношения России с бывшими странами СССР. Некоторые люди в бывших советских республиках постепенно заражались «антироссийской» болезнью. Так случилось и на Украине. Пришедшие к власти лидеры, ведя антироссийскую политику, не учитывали интересы собственного народа. Они целенаправленно зомбировали и промывали мозги своему народу, преследуя личные цели, в основе которых было собственное обогащение. Думаю, что проблемы пошли от лидеров тогдашнего СССР ещё несколько десятилетий назад.

– Хотите сказать, что дядюшка Сэм не скупился на щедрые финансовые вливания для того, чтобы сделать постсоветские страны марионетками в своих руках?

– Совершенно верно. Изучив внимательно методы иностранных государств по части осуществления международной деятельности, пришёл к достаточно интересным выводам. Они целенаправленно одурманивают народ, используя мягкую силу. Вот есть такая американская программа ЮСАИД. Её ещё называют «рукой Госдепа США». За восемь лет эта структура потратила на Украине столько денег, что вам и не снилось. Сумма помощи в разы больше, чем деньги, потраченные, к примеру, Россотрудничеством на разные программы по всему миру. Такой дисбаланс не может не сказаться. Именно так нашим оппонентам удается держать некогда братские страны на коротком поводке.

Главное – жить в гармонии

– И что вы предлагаете?

– Мы не предлагаем. Мы уже более десяти лет занимаемся вопросами народной дипломатии, которая действует как мягкая сила. Именно это играет огромную роль в выстраивании конструктивного диалога между разными странами. Ситуация, что греха таить, достаточно сложная. Но, налаживая межнациональные и межконфессиональные мосты согласия, мы сможем справиться с интенсивной психологической атакой, которая ведется по отношению к России. Народная дипломатия – важный инструмент для внешнеполитической деятельности.

– Вы служили в Северо-Кавказском округе, в подразделениях, где вопросы решались преимущественно жестким силовым путем. Что из этого опыта может быть применено?

– Приоритеты сейчас другие. Я долгие годы возглавляю организацию по межнациональным и межконфессиональным отношениям, окончил Академию МИД, пишу диссертацию. Благодаря опыту в вопросах межнационального и межконфессионального сотрудничества чувствую себя как рыба в воде. Сфера нашего сотрудничества многогранна, и порой не хватает ни сил, ни специалистов, чтобы вовремя «потушить» конфликт.

– Некоторые в нашем обществе привыкли делить людей по национальностям…

– Педалирование национальной принадлежности свидетельствует лишь о попытке завоевать дешевый авторитет у маргиналов, манкуртов и лжепатриотов. Россия – полиэтнична, здесь комфортно живется представителям разных национальностей. Ну а при подборе персонала необходимо учитывать содержательную часть, то есть квалификацию специалиста, которая никак не зависит от разреза глаз и цвета кожи.

Нет хороших и плохих национальностей, есть люди и нелюди, герои и антигерои.

Хочу подчеркнуть, что именно во Всеволожском районе появилась одна из первых в России общественная организация по межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям. Тогда не было ни федеральных структур, ни региональных. Они появились потом.

– Жизнь – большая энциклопедия. Что самое главное в этой книге?

– Нужно жить в гармонии с собой. Заниматься любимым делом. Ценить семью, детей, внуков. Это самое главное в жизни.

– Ваше кредо?

– Не могу понять фразу: «Убить время». Его, наоборот, надо ценить. Дорожить каждой секундой бытия. Некоторые люди считают, что размышлять об этом – значит думать о печальном, это нагоняет тоску. Не согласен. Мне бы не хотелось, чтобы жизнь прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне о каких-то вещах, о коих, может, не стоило и думать. Мы привыкли создавать лишние проблемы, нередко в ущерб собственному здоровью и нервам. А на самом деле всё предельно просто. Нужно больше внимания уделять своим близким.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото со страницы Юрия Паламарчука в соцсети «ВКонтакте»