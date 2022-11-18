Настоятель храма в Юкках Григорий Григорьев победил в конкурсе «Здравомыслие»

Имя нашего земляка, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиерея Григория Григорьева, хорошо известно далеко за пределами нашей области. Буквально на днях состоялась очередная встреча отца Григория, доктора медицины и богословия, заслуженного врача России, профессора и писателя, с читателями подмосковного города Серпухова.

Первая книга «Городокское приволье» – поэма в прозе о счастливых днях детства в небольшом белорусском городке. В Городок маленького Гришу его родители (мама Диана Васильевна и отец – известный поэт, друг Федора Абрамова, Василия Белова и всех ленинградских поэтов, герой войны Игорь Григорьев) вынужденно отправили из перенаселенной ленинградской коммуналки. Книга получилась на редкость светлой, жизнеутверждающей и радостной. Вышла в свет и сразу завоевала не только любовь читателей, но и признание профессионалов. В прошлом году была номинирована и стала лауреатом Всероссийского литературного конкурса имени А.К. Толстого.

В этом году вторая книга этого же цикла – «Что приносят нам сны» (с посвящением профессорам, преподавателям Военно-медицинской академии и однокурсникам курсанта ВМА (1973 – 1979 гг.) стала победителем конкурса, объявленного Министерством здравоохранения РФ и Министерством науки и высшего образования. «Здравомыслие» – конкурс не только для профессиональных литераторов. Среди авторов-победителей – книги медиков об открытиях в этой области и великих ученых, о работе рядовых врачей и выдающихся коллегах. Отличительная особенность конкурса: результат определяется народным голосованием. Доктор медицинских наук, защищавший докторскую диссертацию по линии МЧС, врач-психотерапевт, нарколог, пролечивший от тяжких зависимостей множество пациентов, Г.И. Григорьев в результате народного голосования стал победителем конкурса в номинации «Эскулап». Поздравляем!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото группы «Ветер радости» соцсети «ВКонтакте»