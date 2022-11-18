В Ленобласти обсудили перспективы переработки и использования техногрунта

Очередной круглый стол комиссии по охране окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления на «мусорную» тему прошёл в Общественной палате Ленинградской области 10 ноября и был посвящён технологиям переработки и использования техногрунта.

Как пояснил собравшимся председатель комиссии, глава Экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук, грунты составляют большую долю от всего количества отходов. Так, за год Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе генерируют всего 2,5 млн тонн ТКО, 5 млн тонн птичьего помета, 6 миллионов – строительных отходов и 20 млн тонн техногрунтов, а потому вопрос обращения с ними крайне актуален.

Технологии полной утилизации презентовали на круглом столе участники обсуждения – представители компаний-разработчиков. Так, управляющий директор Ассоциации содействия окружающей среды «Инновационные Экологические Проекты» Роман Казаков предлагает использовать грунты для благоустройства территории не только населенных пунктов, но и нарушенных земель и впадин. Основная часть техногрунтов, извлекаемых из лесных массивов, – это преимущественно суглинки и супесь, и при правильном подходе они из отходов 5 класса опасности становятся ценным сырьем. Правильный подход, по мнению докладчика, состоит в разработке техусловий, проведении экспертизы, сортировке и, при необходимости, обогащении и переработке. Он также поднял вопрос о необходимости введения властями Санкт-Петербурга и Ленобласти критериев грунтов, закупаемых для нужд благоустройства, что позволит решить проблему расхищения плодородных грунтов на пригородных территориях.

Директор по внешним связям компании «Биозём Оредеж» Валентин Подолянчук представил технологии ускоренной биоферментации птичьего помета, конечным продуктом которой являются высокоэффективный компост и торфогрунт высокого качества. Утилизация птичьего помета давно превратилась в трудноразрешимую проблему для многих птицеводческих хозяйств, а между тем благодаря биоферментации за 7-дневный цикл из опасных отходов образуется ценный товарный продукт. Высокотемпературный режим переработки приводит к гибели сорных семян и пастеризации, требования, позволяющего поставлять товар и на международные рынки.

Между тем, чтобы применение технологии привело к появлению успешного бизнес-проекта, нужно совпадение нескольких условий, среди которых актуальность для региона проблемы утилизации помета и востребованность товара, пояснил член Общественной палаты, исполнительный директор областной Торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. В Ленинградской области выполняется лишь первое условие, а потому даже на птицефабрике «Оредеж», при которой работает предприятие, утилизируется лишь часть образуемого помета. Впрочем, зоной для развития производства может стать работа на экспорт, предположили члены Общественной палаты.

Выделить органическую составляющую из ТКО для обезвреживания и дальнейшей переработки в компост – с такой идеей выступил заместитель гендиректора Института проектирования, экологии и гигиены Леонид Шимарек. Таким образом, сами органические отходы станут товарным продуктом, и оставшаяся неорганика будет очищена и подготовлена для дальнейшей утилизации. Представители ООО «Промышленная экология», в свою очередь, предложили рассматривать как сырье для переработки и дальнейшего получения субстанции, аналогичной по составу плодородному грунту, иловые осадки сточных вод, а международная компания «ГАЙЯ» призвала организовывать сбор чистой органики непосредственно по месту образования отходов – в столовых школ, детских садов, социальных учреждений, при ресторанах и кафе. Из такого сырья можно производить корма для животных и ценный и дефицитный продукт – белковые концентраты.

Говоря о самых различных технологиях, невозможно обойти экономическую составляющую, а в случае переработки отходов на нее влияет еще и степень разделения потоков. И этот фактор ставит перед нами задачи воспитания экологической культуры у населения и экономических мер стимулирования раздельного сбора. А потому участники круглого стола обратились и к данной проблематике. По итогам обсуждения комиссия подготовит рекомендации с предложениями общественников и предпринимателей, направленные на эффективное решение проблемы техногрунтов в 47-м регионе.

Ольга БЕЗБОРОДОВА, пресс-секретарь Общественной палаты ЛО

Фото комитета госэконадзора ЛО