Всеволожские студенты и пенсионеры налаживают диалог поколений

Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни», возглавляемый Еленой Фроловой, организовал совместное мероприятие со студентами Всеволожского агропромышленного техникума, в рамках которого состоялась поездка во Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Помимо экскурсии в музее, в сопровождении профессионального экскурсовода участники поездки посетили Дворцовую площадь, полюбовались Адмиралтейством, Исаакиевским собором, Александровской колонной и другими историческими и архитектурными достопримечательностями Петербурга.

Но главным итогом мероприятия стало хорошее настроение, общение людей разных поколений, повышение интеллектуального уровня молодежи и формирование позитивного отношения к жизни. Финансирование мероприятия осуществлено за счёт средств гранта, выделенного из бюджета Всеволожского района на реализацию проекта «Домашний МФЦ для ветеранов и пенсионеров».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО