Во Всеволожском районе пройдет день льготной стерилизации животных

Во всех государственных ветеринарных учреждениях Всеволожского района 16 декабря пройдет очередной день льготной стерилизации домашних животных. Для получения услуги необходима обязательная предварительная запись по телефону, которая начинается за месяц до дня льготной стерилизации.

В зависимости от места нахождения владельца с собакой (весом до 30–35 кг) или кошкой можно обращаться в:

Ветеринарную клинику ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45;

Токсовский ветеринарный участок: г.п. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д.;

Муринскую ветеринарную клинику: г. Мурино, ул. Центральная, д. 39;

Куйвозовский ветеринарный участок: д. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2В;

Дунайский ветеринарный участок: Садоводческий массив Дунай, центральное правление.

Телефоны для справок и записи: 8 (812) 222-00-03, 8 (813-70) 38-003.

По материалам Управления ветеринарией ЛО