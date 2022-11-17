Участок у ручья в поселке имени Свердлова очистили от мусора

Экоконтроль продолжает работу в поселке имени Свердлова. Так, жители микрорайона Ермак обратились в соответствующие службы с жалобой на то, что неизвестные регулярно сваливают строительный мусор у местного ручья – притока реки Черная. В конце концов размеры мусорного завала оказались столь внушительны, что он перекрыл русло реки, в результате чего началось заболачивание прилегающей территории.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области потребовал незамедлительно ликвидировать свалку. В итоге мусор был вывезен на полигон, а по ручью побежала вода.

В поле зрения экологов также оказался соседний участок, во время обследования которого они зафиксировали факт использования земли для размещения мусора. Более того, у них на глазах произошел собственно процесс несанкционированного сброса строительных отходов на территорию, вовсе для этого не предназначенную. Нарушителей немедленно привлекли к ответственности. К слову, позже выяснилось, что администрация Свердловского городского поселения разрешения на проведение подобных работ на данном участке не давала. В отношении нарушителей составлен еще один протокол.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото комитета госэконадзора ЛО