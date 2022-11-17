Кузьмоловскую долгожительницу поздравили со 100-летием

100-летний юбилей отметила 14 ноября жительница Кузьмоловского поселения Анастасия Филипповна Львова.

В свой вековой юбилей виновница торжества получила множество поздравлений как от родных и близких, так и от первых лиц региона и страны – поздравительные адреса для Анастасии Филипповны прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Роскошный букет и подарки от совета депутатов и администрации Кузьмоловского поселения Анастасии Филипповне вручили глава МО Юрий Спицын и глава администрации Денис Кобзев.

Когда началась Великая Отечественная война, Анастасии Филипповне было всего восемнадцать лет. Тогда катастрофически не хватало мужчин, и девушка выбрала совсем не женскую профессию грузчика. Чуть позднее её отправили учиться шоферскому делу: получив права, она до окончания войны трудилась водителем и развозила еду для красноармейцев в городе Подольске Московской области, за что была удостоена звания «Труженик тыла».

Несмотря на почтенный возраст и пережитые испытания, Анастасия Филипповна бодра и полна оптимизма. Имениннице не чужды обычные людские радости – она любит пить кофе с молоком, гулять на балконе, смотреть старые советские фильмы. И совсем не задумывается о своих годах, ведь возраст – это просто цифра, а настоящая молодость живёт в душе.

Администрация Кузьмоловского МО