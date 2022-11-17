В Мурино завершен долгострой «Территория» с детским театром

Последнюю очередь ЖК «Территория» от ГК «Лидер» готовят к вводу в эксплуатацию. Комитет госстройнадзора Ленинградской области выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации — дом подключен ко всем инженерным сетям, внутри проведена отделка, осталось только оформить необходимые документы.

Как сообщает областной комитет по строительству, Госстройнадзор ожидает от застройщика соответствующей заявки. Ключи от долгожданных квартир получат дольщики, которые купили жильё на Петровском Бульваре. В соответствии с выданным застройщику в 2014 году разрешением на строительство и проектом планировки территории в составе жилого комплекса предусмотрен детский театр для 100 маленьких зрителей.

Первые дома ЖК «Территория» застройщик начал вводить в эксплуатацию летом 2022 года. Строительство планировалось завершить в 2019 году. Ранее ГК «Лидер» получила заключение о соответствии на очередной этап строительства жилого комплекса, в составе которого предусмотрен детский сад на 100 мест.

Фото комитета по строительству ЛО