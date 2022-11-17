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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе проводят ревизию артезианских скважин и водозаборов

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В регионе стартовала масштабная работа по выявлению, обследованию и консервации несанкционированных и заброшенных бесхозных артезианских скважин и водозаборов. Инвентаризация стартовала 15 ноября, и только в этот день на территории Всеволожского района было обнаружено девять бесхозных скважин.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, неиспользуемые объекты будут законсервированы. Работы проведут специалисты Аварийно-спасательной службы и комитета государственного экологического надзора.

– Подобная работа необходима для исключения попадания вредных и опасных токсических веществ в подземные водоносные горизонты и комплексы. Водные ресурсы, в том числе источники питьевой воды, являются одним из главных стратегических запасов, – отметил Андрей Низовский.

Отметим, что работы по ликвидации или консервации заброшенных скважин проводятся с соблюдением определенных технологических правил. Нарушение технологии может привести к загрязнению водоносного слоя, сделав воду непригодной для дальнейшего использования.

Фото со страницы Андрея Низовского

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