Александр Дрозденко поручил проверить план застройки Нового Девяткино

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко была проведена проверка плана застройки деревни Новое Девяткино – да-да, это деревня, где только официально зарегистрированных жителей насчитывается порядка 20 тысяч. Новое Девяткино по праву называется крупнейшим сельским населенным пунктом в 47-м регионе.

Глава 47-го региона поручил проверить план застройки Нового Девяткино после звонка от жителей поселения, поступивших во время традиционной «прямой линии».

По словам председателя Госстройнадзора Андрея Семчанкова, деревня развивается в соответствии с планом. В результате его проверки не было выявлено нарушений при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома на Арсенальной улице. Жилая застройка с высотностью до 19 этажей была отражена в документах еще в 2008 году. В 2021 году высотность по всей области была ограничена.

«Стало возможным построить только один девятиэтажный дом вместо трех 19-этажных, – пояснил председатель Госстройнадзора. – В 2022 году муниципальная администрация выдала градостроительный план земельного участка. Собрав полный пакет документов, застройщик обратился за разрешением на строительство и получил его».

Сегодня в растущей и развивающейся деревне Новое Девяткино работают школа, четыре детских сада, поликлиника. На следующий, 2023 год запланировано открытие нового Дома культуры. Также в 2023 году начнется строительство ещё одной школы. В настоящее время подписана концессия на возведение новых очистных сооружений и водовода.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в»