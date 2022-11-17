Александр Дрозденко посетил Енакиево с рабочим визитом

Глава 47-го региона Александр Дрозденко поделился первыми впечатлениями из рабочей поездки в Енакиево – подшефной территории Ленобласти на Донбассе. Губернатор оценил работу, проделанную #командой47 за полгода, и поделился ближайшими планами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в программе поездки контроль за исполнением поручений по инфраструктурным проектам в городе: обеспечение устойчивым водоснабжением, теплом, канализованием, ремонт дорог, модернизация транспорта.

– На деле подшефный город для Ленобласти как 19-й муниципальный район, – отметил Александр Дрозденко. – Люди на Донбассе чувствуют заботу России. Высоко оценивают ремонт дорог и домов, освещение социальных объектов.

По словам губернатора, за полгода проделана внушительная работа по ряду инфраструктурных проектов.

– До холодов закрыли тёплый контур школ, поставили компьютерное оборудование, районы Ленобласти не остались в стороне и привезли снаряжение для спортивных залов, – рассказал глава региона. – Сейчас главное решить проблему с постоянным водоснабжением, начали с бурения скважин рядом с котельными, для обеспечения их бесперебойной работы.

Напомним, что Ленинградская область выступила одним из первых регионов России, которые организовали помощь Донецкой Народной республике. Сегодня план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%. Несмотря на то что большая часть работ на подшефной территории выполнена, в городе продолжают работу около 100 специалистов и 20 единиц техники.

Фото пресс-службы областного правительства