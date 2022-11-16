Огнеборцы Всеволожского района спасли увязшую в канаве лошадь

Во вторник вечером, 15 ноября, в областную противопожарно-спасательную службу поступило сообщение об увязшей в канаве лошади. Животное не могло выбраться из западни самостоятельно, требовалась помощь спасателей. На место незамедлительно выехал дежурный караул 100 пожарной части ОГПС Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного комитета правопорядка и безопасности, инцидент произошел в СНТ «Заря-3» (Сертоловское поселение). Возле незастроенного участка пожарные обнаружили в канаве лежащую на боку лошадь. По словам хозяйки, у животного подозрение на травму ноги.

Дежурный караул решил действовать по отлаженной схеме: животное весом около 400 кг вытаскивали при помощи пожарных рукавов. Именно таким способом этот же караул в августе вытаскивал увязшего в болоте коня.

Опыт и усердие принесли плоды – после четырех часов упорной работы лошадь была высвобождена из западни.