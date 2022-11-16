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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские баскетболисты вышли в полуфинал первенства России

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11 ноября в Великом Новгороде прошли соревнования Межрегионального этапа первенства России по баскетболу среди юношей до 17 лет. Побороться за выход в полуфинал сюда приехали семь команд из шести регионов Северо-Западного федерального округа.

Спортсмены из Мурманской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской областей и Республики Коми встретились на поле Центральной спортивной арены. Честь Ленинградской области защищали воспитанники Вячеслава Дырко из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва.

Наши баскетболисты проявили лучшие спортивные качества и показали достойную игру. Наиболее сложной оказалась встреча с хозяевами поля. В упорной борьбе команда Ленинградской области уступила новгородцам и поднялась на вторую ступень пьедестала, обеспечив себе выход в полуфинал первенства России, который состоится в январе 2023 года.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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