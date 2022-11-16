Всеволожская школа искусств воспитывает таланты

Первая половина ноября выдалась «урожайной» на награды для Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки.

Во время осенних каникул состоялась поездка в Казань хореографического ансамбля «Вдохновение», где в Международном конкурсе «Кубок Поволжья» ребята завоевали престижные награды. Поздравляем преподавателей Марущак Натэллу Леонидовну, Самсоненко Ольгу Сергеевну и участников ансамбля «Вдохновение» с победой в конкурсе!

В эти же дни в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский конкурс исполнительских искусств «Созвучие», на котором Гран-при получил Роол Артур (гобой), а Валуев Матвей (саксофон) стал лауреатом.

Достижения стали возможными благодаря педагогу Горбачу Виктору Игоревичу и концертмейстеру Гурченко Александру Анатольевичу.

Ну и, конечно же, была замечательная победа на Всероссийском конкурсе инструментального и вокального исполнительства им. А.К. Лядова. Лауреатами стали народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль преподавателей «Элегия» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Комаров В.А.), Логинова Диана и Коновалова Анастасия. Дипломантом конкурса была названа Суворова Василиса (все – воспитанницы преподавателя Обежисвет И.А.).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО