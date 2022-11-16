Всеволожская глубина

А вы знаете, что во Всеволожском районе открылся самый глубокий в Ленинградской области – да что там в области, во всей России – плавательный бассейн? Его максимальная глубина – 30 метров, а общий объем воды – две с половиной тысячи кубических метров.

Бассейны с глубоководными зонами во всем мире – большая редкость. Из наиболее известных – 60-метровый бассейн в Дубае, 42-метровый в итальянском Монтегротто-Терме и 34-метровый в Брюсселе. В Российской Федерации до сих пор самым глубоким считался московский спорткомплекс АГЗ МЧС с бассейном глубиной 11 метров.

Новый плавательный бассейн, открывшийся в деревне Кальтино, представляет собой современный плавательный комплекс, наилучшим образом приспособленный для тренировок по фридайвингу – красивому, привлекательному, но и опасному виду спорта. Известно, что подводный мир не прощает ошибок, а неопытность и самонадеянность может стоить жизни начинающему дайверу. Нужно не только уметь плавать и нырять, но и технично задерживать дыхание, управлять телом и правильно вести себя на глубине.

Обычно дайверы выбирают для тренировок зарубежные курорты – Мальдивы, Египет, Средиземноморье. В России привлекательным местом для любителей подводного плавания издавна является мыс Тарханкут на западе Крымского полуострова – но там тренироваться можно только в летний сезон. Теперь освоить необходимые навыки для безопасного погружения можно не покидая пределов страны и независимо от того, лето на дворе или суровая зима, – в центре водных видов спорта АЗО, на базе которого открылся глубоководный бассейн, всех желающих ждут круглогодично.

Бассейн разделен на три зоны. На глубине от 1,2 до 10 метров расположен античный «затонувший город», предназначенный как для новичков, так и для дайверов с опытом погружения. На глубине 6,5 метра расположена гигантская шахматная доска – заодно можно потренироваться в стратегии и тактике древней интеллектуальной игры. Ну а для профи – 30-метровая шахта. Следует отметить, что глубоководная зона оснащена новейшей системой видеонаблюдения, где одновременно работают 9 камер. Операторы внимательно следят за погружениями и в случае возникших сложностей готовы моментально отреагировать и прийти на помощь.

В процессе обучения дайвингу используется и 6-местная барокамера для моделирования реальных условий пребывания под водой.

Помимо глубоководной зоны в новом центре водных видов спорта есть плавательный бассейн с пятью дорожками, чаша которого одновременно может вмещать до 50 человек.

Сотрудники комплекса утверждают, что в воде глубоководного бассейна нет никаких форм жизни, за исключение профессиональных инструкторов, готовых помочь каждому овладеть искусством фридайвинга.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото спортивного клуба «Белая акула»