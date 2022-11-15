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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Навигация маломерных судов в Ленобласти закроется 16 ноября

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В эту среду, 16 ноября, в Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписано главой 47-го региона Александром Дрозденко.

Ежегодное закрытие навигации связано с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.

Напомним, что нарушение распоряжения грозит административной ответственностью. Мониторинг акваторий осуществляется специальными патрулями: сотрудники ГИМС следят за соблюдением правил на водоемах, ведут разъяснительные беседы.

Специалисты настоятельно рекомендуют не рисковать, ведь в первую очередь речь идет не о сохранении кошелька, а о безопасности. С понижением температуры ниже нуля судно, находящееся на воде, обледеневает. Нарушается устойчивость плавсредства, и оно может опрокинуться. Также значительно усложняют обстановку мокрый снег и шквалистый ветер: даже опытный рыбак при неудачном стечении обстоятельств рискует оказаться за бортом. А нахождение в ледяной воде грозит серьёзной опасностью для здоровья и жизни человека.

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