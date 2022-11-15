Дорожники Ленобласти встретили первый снегопад

Утро вторника для жителей Ленинградской области началось со сложной обстановки на дорогах. Первый мокрый снегопад принес до 10 сантиметров тающего снега, и такая погода, по прогнозам, сохранится ближайшие пару дней.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне дорожные службы региона были переведены в режим повышенной готовности. Одновременно на областных магистралях могут работать порядка 600 единиц спецтехники.

И пока дорожные службы активно борются с непогодой, водителям напоминают о правилах зимнего вождения: маневры необходимо совершать плавно, придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию с другими автомобилями. Также специалисты «Ленавтодора» призывают водителей, не успевших «переобуть» машину, делать это незамедлительно: в условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой.

Напомним, что в области работает круглосуточная горячая линия «Ленавтодора». По номеру 8 (812) 251-42-84 можно сообщить о проблемах на региональных трассах. Также заявки принимаются в Телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47.