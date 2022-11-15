В Сертолово ветераны войск РХБЗ принимали поздравления

Накануне праздника, 12 ноября, в помещении Совета ветеранов города Сертолово поздравления с профессиональным праздником принимали члены общественной организации «Союз ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты». Праздничное мероприятие для ветеранов войск было организовано городским муниципальным автономным учреждением «Сертоловский КСЦ «Спектр».

После непродолжительной торжественной части с концертной программой перед ветеранами войск РХБЗ выступили городские творческие коллективы. Вела программу специалист по культуре Культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяна Сапельник. Своим творчеством присутствующих порадовали хоровой коллектив «Кантабиле», солисты вокального коллектива «Hello».

В ходе мероприятия ветераны смогли не только посмотреть интересный и разнообразный концерт, но и пообщаться, вспомнить боевую молодость, совместную службу. В завершение мероприятия в честь профессионального праздника ветеранам вручили Грамоты Главы администрации МО Сертолово и памятные подарки.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО