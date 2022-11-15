Всеволожские хоккеисты представят регион на первенстве России

12 ноября в Колтушском сельском поселении на поле Ледовой арены «Ладога» прошло первенство Ленинградской области по хоккею с мячом среди детских команд 2009 – 2010 годов рождения.

В этот день встретились юные хоккеисты Гатчинского, Киришского, Кировского и Всеволожского районов. Дойдя до финала, команда мальчиков Всеволожского района встретилась со своими соперниками из Киришского района. В упорной борьбе наши спортсмены вырвали победу, завершив матч со счетом 5:3.

Теперь воспитанники И.С. Невидимова и Е.Е. Трофимова будут защищать честь Ленинградской области на первенстве России по хоккею с мячом, которое пройдет с 4 по 12 января в Архангельске.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района