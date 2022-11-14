Новое здание токсовского вокзала открылось для пассажиров

Воссозданное здание токсовского вокзала сегодня утром, 14 ноября, открыло двери для первых пассажиров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Октябрьская железная дорога (ОЖД) успешно оформила документы на ввод объекта в эксплуатацию. В компании надеются, что жители и гости Токсово оценят новый вокзал.

Напомним, что вокзал не соответствовал современным нормам безопасности, в связи с чем ОЖД принял решение демонтировать наземные конструкции и воссоздать здание заново. Проект старался сохранить историческую стилистику, соединив ее с современными технологиями и комфортом.