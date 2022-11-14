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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть запустила чат-бот по мерам поддержки мобилизованных

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Сервис поможет сориентироваться в мерах поддержки, которые реализует комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

В частности, с помощью чат-бота в Телеграме можно узнать про единовременные денежные выплаты, ежемесячные компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготный проезд. Он также содержит информацию об оздоровительном курсе «Здравница 47», предоставлении технических средств реабилитации, о том, как попасть на внеочередной прием на социальное обслуживание и получить экстренную помощь на дому при помощи «Тревожной кнопки».

«Сегодня в Ленинградской области разработан обширный пакет мер поддержки мобилизованных и добровольцев. Чат-бот поможет разобраться в мерах поддержки комитета по соцзащите. Это еще один удобный навигатор в дополнение к памяткам и публикациям в наших соцсетях», – рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Также консультацию о мерах поддержки семей мобилизованных можно получить номеру телефона единого федерального контакт-центра 8-800-600-00-00.

Пресс-служба областного правительства 

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