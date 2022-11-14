В Ленобласти прошел международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации»

Несколько десятков удивительных работ нематериального культурного наследия из регионов России, Казахстана и Беларуси было представлено на Международном форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации». Всё это богатство было выставлено в Доме правительства Ленинградской области на Суворовском, 67, где проходило значимое мероприятие.

В оригинальной экспозиции был представлен широкий спектр этнокультурного богатства нашей страны: обряды и праздники, эпические сказания и ремесла, песенные и танцевальные традиции.

– Благодаря вам сохранились подлинные народные традиции, – обращаясь к участникам, отметила директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова. – Сегодня в разных уголках нашей страны есть замечательные художественные коллективы: академических хоры и оркестры национальных инструментов, ансамбли народных танцев и хоры, фольклорные группы народного театра. Это – огромная армия, которая готова привлечь внимание к удивительной сокровищнице нематериального культурного наследия страны.

Участников ждала насыщенная деловая и культурная программа. Но «вишенкой на торте» Международного фестиваля стала презентация «Золотой антологии народной культуры». В неё вошли 100 шедевров нематериального культурного наследия народов России. Работали над антологией почти год. В этом уникальном списке представлено и киришское кружево, которое плетут в Ленинградской области. Интересно, что присутствующий на открытии заместитель председателя правительства Ленинградской области и председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой был в «бабочке» именно из такого кружева.

– Важно передавать культурное наследие из поколения в поколение, – отметил Владимир Цой. – Ленинградская область не исключение. У нас идет большая работа по сохранению нематериального наследия. Совместно с архивами и ведущими музеями России был создан реестр, куда вошёл ряд обрядов и ремесел. Недавно на форуме малого и среднего бизнеса говорили, что в Выборге возродили производство кренделя, который зарегистрирован как локальный продукт. Возможно, что и его внесут в реестр. Думаю, что это надо сделать обязательно, так как крендель приносит доход целому городу.

В антологию нематериального культурного наследия также вошли якутский круговой танец «Осуохай», ительменский праздник «Алхалалалай» на Камчатке, дагестанский праздник «Игби», карагодная пляска из Курской области «Тимоня», войлочные ковры-истинги с национальными орнаментами Ингушетии и многие другие объекты культурного наследия.

На Международном форуме присутствовали и представители из новых регионов России.

– На Донбассе ещё с 2014 года образовался некий культурно-творческий вакуум, – подчеркнул гость из Донецка, генеральный директор ГБУ ДНР «Республиканский Дом народного творчества и кино» Максим Романовский. – Сейчас мы стремительно входим в состав федерации как субъект и впитываем весь опыт, который можем впитать на всех уровнях и среди всех жанров.

В рамках деловой программы форума прошёл круглый стол на тему «Нематериальное культурное наследие в условиях современности. Теория и практика». На дискуссии рассказали о реализации закона о нематериальном этнокультурном достоянии России, который Президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября 2022 года. Участники также обсудили вопросы, связанные с событийным туризмом и ролью народной культуры в формировании креативной экономики.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»