Во Всеволожском районе стартует акция по сбору покрышек

Ежегодная акция по сбору изношенных шин стартует во Всеволожском районе 15 ноября и продлится ровно месяц – до 15 декабря. Автовладельцы могут утилизировать старые покрышки через шиномонтажные центры и мастерские.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено. По закону владельцы обязаны их утилизировать через лицензированную компанию. Чтобы облегчить этот процесс и формировать культуру грамотной переработки отходов, Комитет по обращению с отходами Ленинградской области организует сезонные акции по сбору шин.

Со списком адресов можно ознакомиться в группе ВКонтакте комитета Ленинградской области по обращению с отходами.