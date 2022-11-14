Во Всеволожском Мультицентре прошла научно-практическая конференция

V Международная научно-практическая конференция на тему медико-социального сопровождения и реабилитации людей с инвалидностью состоялась в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Мероприятие проходило в смешанном формате: онлайн и очно.

В учреждении давно привыкли слышать восторженные отзывы со всех уголков РФ. «Вы самые крутые, идете не в ногу со временем, а опережая его», – не раз говорили об уникальной практике Мультицентра на самых разных площадках.

Начиная встречу, участники конференции рассказали, что сфера нуждается в серьезных изменениях и медлить с нововведениями нельзя. Особенно сейчас, когда число людей с инвалидностью растет. «Необходимо ведомство, которое объединит все структуры и реально станет решать проблемы особенных людей», – подчеркивали спикеры. Собравшиеся на конкретных примерах показали, как уникальный опыт Мультицентра Ленинградской области успешно внедряют в других российских регионах.

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова и заместитель министра образования и науки Башкирии Инесса Косолапова в видеоприветствии рассказали обо всем как есть. Прозвучали конкретные цифры из регионов, которые практику Ленинградской области взяли за основу.

– По сути, мы стараемся внедрить передовой опыт, – подчеркнула онлайн-гостья из далекой Якутии. – На этом нелегком пути ведут работы разные ведомства. Сферы образования, медицины, социального обеспечения, физкультуры и спорта вместе совершенствуют свою работу. Ведь люди с ОВЗ должны найти себя в жизни. Мы стали обучать особенных ребят на базе одного из техникумов. Передовая модель Мультицентра помогла получить профессиональное образование более чем 30 ребятам. Из них 11 уже работают, а оставшиеся 20 будут скоро трудоустроены. На этом мы не намерены останавливаться. Планов громадье. Будем и дальше учиться.

– Задача государства и профессионального сообщества в том, чтобы ввести человека в общепринятую норму жизни, – отмечает директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Надо создать специальные условия обеспечения профессиональной подготовки, а затем встроить для него пространство трудоспособности.

Звездным гостем конференции стал народный артист России, лауреат Госпремии в области литературы и искусства Алексей Гуськов.

– Этот человек не нуждается в представлении, – сказал модератор конференции, журналист Роман Герасимов, когда настало время дать слово известному актеру.

– Бог создал мир таким, каким смог, и дал человеку свободу выбора, – мудро заметил народный артист. – У каждого свой путь. Так вот, коллектив Мультицентра сделал свой выбор и предпочитает помогать людям с ОВЗ. В этом учреждении возвращают надежду тем, кто давно потерял веру в себя и опустил руки. Ещё вчера они находились на обочине жизни, но вот, освоив новую профессию, выпускники трудоустраиваются. Да, эти ребята особенные. Таким людям очень важно получить образование и обрести профессию. В этом учреждении им предоставляют такую возможность. Знаете, что удивительно, я как отец троих детей и дедушка двоих внуков, могу точно сказать – для меня важно, чтобы мои близкие тоже выучились и трудоустроились.

Как отметил Алексей Гуськов, в марте он побывал в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Там лечатся участники Специальной военной операции.

– Когда ребятам рассказывали о том, что они смогут интегрироваться в общество, у них светились глаза, – поделился своими впечатлениями народный артист. – Самое главное для каждого человека – ощутить себя нужным. Поверить в завтрашний день. Это как глоток свежего воздуха. Только тогда открывается второе дыхание. Когда-то наша страна столкнулась с проблемой интеграции ветеранов воины в Афганистане. Потом была Чечня. Сейчас надо суметь вернуть к жизни тех, кто получил инвалидность в ходе последних военных действий. Им нужна реальная помощь профессионалов. Правда, иногда законодательство – как тормоз на пути решения важных проблем. Был шокирован тем, что человеку без ноги нужно было проходить комиссию каждый год. Зачем? Такое ни за что не придумаешь. Разве, как бы грубо это ни звучало, ампутированный орган может отрасти? Только недавно законодательно отменили данное требование.

Как подчеркнул Алексей Геннадьевич, людям с ОВЗ нужно дать возможность вернуться к жизни и почувствовать себя востребованным.

– О Мультицентре узнал совершенно случайно, – сказал известный актер корреспонденту «Всеволожских вестей». – Это стало открытием. Был на съемках в Ленинградской области. Услышал, что есть такое удивительное место. Коротнуло не по-детски. Так я вошел в состав попечительского совета Фонда «Место под солнцем».

С тех пор дороги Алексея Геннадьевича и ребят из Мультицентра пересеклись. Он не раз бывал в учреждении, разговаривал с ребятами, так что знаком с его деятельностью не понаслышке.

– Особенно ценно то, что мы сегодня не просто выстроили эффективную модель межведомственного взаимодействия, а шлифуем этот механизм между образованием, социальными услугами и медицинским сопровождением, – подытожила конференцию Ирина Григорьевна. – Это единственно верный подход к сопровождению граждан с инвалидностью.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Всеволожского Мультицентра