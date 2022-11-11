Муринское благоустройство на контроле главы районной администрации

В минувший четверг, 10 ноября, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил молодой город Мурино. В ходе рабочего визита глава оценил облагороженную территорию на улице Шувалова и обновление школьного стадиона «Муринского ЦО № 1».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, первой остановкой стала общественная территория на улице Шувалова. В этом году пространство вдоль дороги преобразилось в комфортную зону для променада. Здесь установили современные светильники и скамейки, а саму пешеходную дорогу вымостили тротуарной плиткой. Работы выполнены по программе «Комфортная городская среда».

– Получилось, как всегда, очень симпатично, – отметил Андрей Низовский. – Но еще больше бросается в глаза общее озеленение города – более тысячи новых деревьев, дай им время, сделают бульвары и проспекты города зелеными. На Менделеева, по пути к метро, появились рокарии. Именно такие мелочи создают атмосферу и настроение. Клумбы, устроенные в этом году, будущим летом пойдут в рост, и тогда жители в полной мере смогут оценить работу ландшафтных дизайнеров.

Затем глава посетил «Муринский центр образования № 1», где близится к завершению обновление школьного стадиона. Свежее покрытие получили футбольное поле и беговые дорожки, обновили сектор для прыжков в длину, а также площадки для волейбола и баскетбола. Под масштабную замену попали даже скамейки запасных.

Отметим, что стадионом могут пользоваться не только ученики центра образования, но и местные жители – по договоренности с руководством школы и во внеурочное время.

Фото пресс-службы администрации ВМР