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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жителей Всеволожского района приглашают окунуться в историю Ингерманландии

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В субботу, 12 ноября, жителей Всеволожского района приглашают на экскурсию по церкви Святого Георгия, расположенной в деревне Колбино.

На экскурсии можно будет увидеть старинные фото и артефакты, узнать подробнее историю лютеранской церкви, подняться на колокольню храма и даже позвонить в колокол. Кроме того, участникам обещают органную музыку и традиционную финскую трапезу.

Начало экскурсии в 12.00, вход свободный.

Фото Колтушской евангелическо-лютеранской общины

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