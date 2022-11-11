Жителей Всеволожского района приглашают окунуться в историю Ингерманландии

В субботу, 12 ноября, жителей Всеволожского района приглашают на экскурсию по церкви Святого Георгия, расположенной в деревне Колбино.

На экскурсии можно будет увидеть старинные фото и артефакты, узнать подробнее историю лютеранской церкви, подняться на колокольню храма и даже позвонить в колокол. Кроме того, участникам обещают органную музыку и традиционную финскую трапезу.

Начало экскурсии в 12.00, вход свободный.

Фото Колтушской евангелическо-лютеранской общины