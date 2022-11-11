Дом, где согреваются сердца и зажигаются таланты

Гордость и любовь всего нашего района – Дворец детского (юношеского) творчества «распечатал» свой юбилейный год. 70 лет назад, как сказано в официальных документах, «в соответствии с решением исполкома Всеволожского Районного Совета депутатов трудящихся от 17.11.1952 года районная станция юных натуралистов с 1 января 1953 года преобразована в Районный Дом пионеров».

Это и есть точка отсчета, точнее – дата рождения нового, очень интересного и творческого коллектива, которому предстояло пройти непростой путь становления, взросления и признания, испытания «ветрами перемен» и непредвиденными «вызовами времени». Неизменным оставалось лишь одно, самое главное: любовь. Взаимная любовь детей и взрослых наставников, посвятивших свою жизнь служению детству. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с директором Всеволожского ДДЮТ А.Т. Моржинским, жизнь которого более 30 лет связана с Дворцом детского (юношеского) творчества. А до того как прийти в Дом пионеров уже в качестве наставника, он, еще подростком, преодолевал те самые заветные «сто ступенек» на Румболовской горе к любимому всеволожскими мальчишками и девчонками первому, деревянному и неказистому, но такому теплому и родному Дому пионеров. Здесь всегда было интересно и весело: как по волшебству, открывались двери десятков кружков, и самые лучшие наставники вводили мальчишек-девчонок в мир авиамоделирования и спортивного ориентирования, художественного слова и рукоделия, изобразительного искусства и танца. Было много всего, и самое главное – было много счастья.

Разговор о счастье и судьбе

С этих простых составляющих жизни и началась наша беседа с почётным работником общего образования РФ Александром Тихоновичем Моржинским, награжденным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом». На заслугах мы тоже остановимся, чуть позже, но вначале – о счастье.

Отвечая на мой вопрос: «Что делает человека счастливым?», Моржинский сказал:

– Искренне считаю себя в профессиональном смысле счастливым человеком. Мне безмерно интересно то, чем я занимаюсь, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что я люблю и умею. И это пошло действительно с пионерских времен, когда я был просто пионером, потом пионервожатым, потом старшим пионервожатым, – мне всегда хотелось что-то придумать, расшевелить ребят, повести в поход, на экскурсию в интересное место, узнать что-то новое. Даже сбор металлолома мог быть не только важен, но если придумать что-то интересное, тогда и обыкновенный сбор старых железяк превращается в приключение. И когда мне предложили в 1989 году возглавить Дом пионеров и школьников, я согласился не раздумывая, потому что это было мне по духу и таким остается и до сих пор. Хотя… Я «отвлекался», конечно, если так можно сказать, – год проработал заместителем директора крупнейшего в регионе, великолепного Санкт-Петербургского Дворца творчества юных (Аничков дворец) – и это был бесценный опыт. Хотя я и там занимался практически тем же самым, что и во Всеволожском Дворце детского (юношеского) творчества, но душа-то оставалась здесь. И когда меня назначили председателем комитета по образованию нашей Всеволожской администрации, и я честно принял и исполнял эти обязанности, душа моя оставалась здесь. От судьбы не уйдешь. Это точно.

Под этими словами Александра Моржинского, наверное, могут подписаться все преподаватели, кружководы и наставники Дворца – все без исключения триста человек, состоящие в штате учреждения.

13 тысяч разновозрастных детей от трех до 18 приходят на сегодняшний день в классы и кружки по интересам на самых разных площадках Дворца.

Район огромен, и ребенку из Сертолово незачем ехать на дополнительные занятия на Первую линию города Всеволожска, потому что здесь, в зоне шаговой доступности, – подразделение Дворца.

– И вы знаете что? – завершает Моржинский наш разговор о счастье. – Скажу вам без тени сомнения, все эти 13 с лишним тысяч всеволожских детишек, посещающих разнообразные кружки и секции на разных, порой самых отдаленных наших площадках, тоже очень счастливые люди. Потому что никакими коврижками и пряниками ты не заставишь ребенка с такой самоотдачей, с таким упоением заниматься танцами, петь в хоре, искать какое-то недостающее звено эволюции в кружке юных натуралистов, если ему это самому не интересно, если он сам этого не хочет! Ребенок еще не умеет любить по расчету, он просто любит, и эта любовь взаимна. А еще прибавьте родителей к этой армии детей и их наставников – вы бы видели их счастливые глаза на отчетных и праздничных концертах, когда на сцену выходят наши самые лучшие, образцовые коллективы. И они видят своих детей на сцене. Это счастье даже не в квадрате, а в кубе.

Золотые люди и коллективы

Я должен обязательно сказать о наших «золотых» людях и «золотых» коллективах, а их немало. Все знают замечательный коллектив – ансамбль «Надежда», у которого в наш юбилейный год тоже юбилей. 30 лет назад был создан этот коллектив, у истоков создания стояла Людмила Яковлевна Атласова. Сейчас коллективом руководит Наталия Владимировна Винюкова. Коллектив – украшение всех наших мероприятий, творит поистине хореографические чудеса. В Морозовском филиале – свое хореографическое чудо, ансамбль «Фейерверк», и тоже на протяжении 30 лет им руководит Андрей Борисович Карпенков. В здании Дворца во Всеволожске работает театральный коллектив «Люди и куклы», который возглавляет Диана Юрьевна Могильниченко. Я не знаю, есть ли пределы их творческой фантазии, энтузиазма и любви к своему делу. Ни один праздник в городе или в области не проходит без их участия. И мы в этом году постарались – у них теперь будет не только комната для репетиций, но и костюмерная, гримерная. Нам удалось это сделать.

Есть замечательные хоровые коллективы – хоровой студии «Тоника» скоро 25 лет, вначале его возглавляла Наталья Павловна Остапчук, сейчас Татьяна Владимировна Михальская. Хоровой студией «Гармония», которая находится в Гарболово, руководит Лариса Викторовна Барыленко, настоящий энтузиаст своего дела.

Уникальный коллектив «Узорица» – лауреат многочисленных премий, хорошо известен за пределами Ленинградской области и даже за пределами России, много лет им руководит Владимир Юрьевич Архипов вместе со своей супругой Анной Александровной Финогеновой.

Более двадцати лет во Дворце работает Образцовый детский хореографический коллектив «Коломбина» (руководитель Светлана Викторовна Калганова).

И конечно, в праздничном, юбилейном концерте примут участие все эти, без всякого преувеличения, уникальные коллективы. Все – Образцовые, все дипломанты и лауреаты множества всероссийских и международных детских конкурсов. Каждый – на вес золота. Гордость Дворца, гордость района, области, да и страны России!

«Твори, выдумывай, пробуй!»

Они все вместе – взрослые и дети – взяли на вооружение этот девиз. Творят, выдумывают и пробуют, соответственно, тоже все вместе. В этих стенах приветствуется творческая фантазия, ценный опыт и даже рискованный эксперимент. Тем более что риск, как правило, себя оправдывает, – считает А. Моржинский.

– В этом году мы уже 10 сентября дали старт юбилейному году с программой, которую назвали «Дворец Мастеров», – продолжает директор свой рассказ о настоящем и будущем учреждения. – Чем она интересна? В основе программы лежит множество мастер-классов. Мы показываем детям если не всё, то очень многое из того, что может дать наш Дворец. Выбирай! Твори, выдумывай, пробуй! В чем тут фокус: ребенок любит спорт, занимается волейболом, играет в футбол, а мы ему предлагаем попробовать себя еще в чем-то, в другой сфере, ином направлении. Создай за 20 минут мультфильм, вылепи что-то, сделай с нашими прикладниками какой-то сувенир и подари его маме, просто забери на память. Таких мастер-классов запланировано не меньше 20. Мы пригласили бы весь Дворец, но это невозможно. Дети на самом деле любят экспериментировать, делать что-то новое и неожиданное. С двухчасовой программой мы планируем проехать по многим школам района. Самое главное – вовлечь новых ребят в этот прекрасный круговорот творчества или показать ему другие возможности, если он чем-то занимается уже. Вдруг у него дремлет какой-то еще талант, и надо просто помочь ему раскрыться. В этом я и вижу нашу задачу.

Дети, к примеру, стали больше заниматься техническими видами творчества, но при этом забыли про экологическое направление. А мы не забыли, и стараемся им показать живой мир во всей красе. Наши специалисты выезжают на мастер-классы с микроскопами и показывают детям интереснейшие явления: как делится клетка, как выглядит под микроскопом тот же комар – и это так интересно!

Когда в составе Дворца был контактный зоопарк – это было самое посещаемое и популярное место у детей и у взрослых.

К сожалению, сейчас нет возможности содержать его, но мы ищем другие возможности и варианты приобщения детей к этому живому миру. Самое главное – оттащить их от компьютерных «стрелялок», игр и страшилок, хотя сам технический прогресс отрицать невозможно. Всё хорошо в меру.

Мальчишке нужна тропа!

– Я убежден в необходимости экологического воспитания, – настойчиво повторяет Моржинский. – Дети должны понимать, откуда и что берется в живой природе, но их надо научить видеть и любить природу. На пустом месте это не возникнет. Точно так же необходимо умение что-то делать своими руками. А то вырастает поколение мальчишек, не умеющих гвоздь забить, и девочек, воспитанных на фаст-фуде. Мы готовы учить всему. Рукоделию, бисероплетению, слесарному делу и кулинарному искусству. Мы готовы к вызовам времени, как сейчас модно говорить.

– Александр Тихонович, мальчишкам, да и девчонкам, нужна еще и романтика, мальчишкам нужна тропа. Костер, палатка, песня под гитару. И самый лучший наставник, который поведет по этой тропе. Я с ностальгией вспоминаю наши походы по рекам, наши туристические слеты.

– Все это есть. Спорт, туризм – этому всегда отдавалось предпочтение в нашем учреждении. Мы продолжаем эту работу, приходят новые, увлеченные педагоги. К сожалению, большой энтузиаст спортивного ориентирования, воспитавший 6 кандидатов в мастера спорта, читающий карту природу, как говорится, с листа, умеющий ставить маршруты для детей на соревнованиях, – Владимир Шумилов у нас уже не работает, возраст все-таки, но он не остался «на обочине» жизни Дворца. Мы его приглашаем на мероприятия. В этом году нашим туристам посчастливилось, они съездили на Байкал. Мечта многих. А для наших детей – реальность. Они приняли участие в замечательных всероссийских соревнованиях, куда приехали настоящие спортсмены, а уже не простой туристический кружок! Наши дети не заняли призовых мест, но они в середине зачетного протокола, и это уже здорово. Зато дети познакомились с природой Байкала, получили бесценные впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь, я уверен. Они попробовали байкальскую воду, даже искупались – хотя был уже август. В целом наши туристы участвовали во всех соревнованиях, которые проводились на разных уровнях – на российские ездили в Подмосковье, и везде выступали очень достойно, привозили грамоты и дипломы. И вы правильно говорите: ребята должны почувствовать эту романтику, походить с рюкзаком за плечами по нашей земле, понять, как она прекрасна и почему это стоит и нужно любить. То есть они видят нашу Родину во всем великолепии и разнообразии. И это очень хочется сберечь.

И Его Величество ТЕАТР

– Александр Тихонович, продолжим эту тему. «Так что у вас, ребята, в рюкзаках?» То есть в планах, может быть, в мечтах, в проектах, настоящих и будущих, о которых мы еще не поговорили?

– Мы участвуем в разных грантовых инновационных проектах. Вы-

игрываем и работаем. Сейчас в каждой школе должен быть театральный проект. И мы будем в этом и следующем учебном году реализовывать его. По возможности, в каждой школе будет создан театральный коллектив. И это не только коллективы Дворца, но и базовые коллективы школы. Наша задача – обеспечить их методической помощью, профессиональным сопровождением, потому что невозможно в каждую школу привлечь профессионального режиссера, актера, который найдет талантливых ребят, создаст труппу и поставит спектакль. Но я уверен – в каждой школе есть учитель, преподаватель, любящий и знающий театральное искусство, и мы его «мобилизуем» на эту очень интересную и творческую работу. И еще один проект, в котором мы примем участие: в каждой школе планируется создать хоровой коллектив. Это тоже такая… культурная мобилизация, так как уроки пения одно время практически отменили в школах. А дети любят петь, поверьте. И мы с удовольствием откликаемся на такую культурную мобилизацию. У нас есть кадры, которые могут в этом плане оказать содействие и помощь школам. Мы готовы к этому.

В рамках нашего Дворца работает виртуальный Русский музей. Это первый музей такого формата в нашем районе.

Он пользуется огромной популярностью. Но мы занимаемся не только этим музеем. Есть огромная программа, которая называется виртуальная педагогика. Мы учим посещать музеи. Практически в каждой школе есть какой-либо музей. И все они так или иначе занимаются серьезнейшей работой, в том числе патриотической. Они изучают свою малую родину и историю страны, военную историю, воспитывают юных экскурсоводов и проводят экскурсии в этих музеях. Мы выпустили даже замечательный сборник, в котором рассказывается о школьных музеях района, о работе, которую они ведут, о людях, стоявших у истоков поистине огромной работы.

На протяжении многих лет мы ведем это направление, которое напрямую связано с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы проводим конкурс «Мое Отечество» – смотр музеев. Это интереснейшая и важная работа, и если не сегодня, то спустя какое-то время «слово наше отзовется». Мы уверены, что дети, которые прошли через наш Дворец, вырастут умными, талантливыми, небесполезными личностями для нашей страны. Недаром многие из тех, кто посещал тот или иной кружок, творческое объединение нашего Дома пионеров и затем Дворца детского (юношеского) творчества, возвращаются к нам в качестве преподавателей, наставников, и продолжают это бесконечно прекрасное дело воспитания юного человека. Стоит их назвать: Марина Финогенова, Татьяна Негальша из коллектива «Узорица» продолжают дело родителей. Николай Свирин – наш выпускник, воспитанник Сергея Павлович Пахомова, он работал и в наших структурных подразделениях, – сейчас заместитель директора школы № 6. Сергей Лебедев, замечательный вокалист, тоже работает в «Узорице». Антон Крупнов, наш воспитанник, выпускает нашу же газету, Антон Ляпин, воспитанник кружка филателистов, сейчас заместитель директора по информатизации в нашем учреждении. Страниц вашей газеты не хватит, чтобы назвать всех, кто посвятил свою жизнь этому делу – воспитанию нового человека.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Светланы УСИК, Антона ЛЯПИНА и из архива ДДЮТ